32歲陸男相親帶上老媽！堅決不給聘禮：圖錢就不純粹　女生傻眼

▲林女和徐男相親互相了解對方。（圖／翻攝自網易新聞）

大陸中心／綜合報導

不少人盼透過相親尋找幸福，但大陸一名32歲的徐姓男子與31歲的林姓女子見面時，不僅帶上了媽媽，而且母子二人的應答和想法，當場令女生和媒人感到傻眼。

據《網易新聞》報導，因兒子遲遲找不到適合的結婚對象，焦急的徐母透過媒人幫忙介紹對象。長期與母親一起生活的徐男對母親的話是言聽計從，而擇偶條件也只有一個，「就是母親滿意的」。

媒人聽完徐男的訴求後也感到吃驚，一番尋找後，安排了31歲的林女相親。見面當天，林女抵達後才發現對方竟然帶著母親一起來，她感到有些拘謹並說，「有長輩在，自己問話都不好意思了。」

▲徐母稱兒子上一段戀情就是她破壞了。（圖／翻攝自網易新聞）

徐男則讓林女儘管問，因為自己所有事情母親都知道。當被問到「上一段戀情什麼時候結束的？是因為什麼？」時，他回答，約1年前分手，本來雙方都論及婚嫁了，可是因為聘禮「談崩了」，認為當時家庭條件不好，如果因為結婚還要欠債，還不如不結婚。

林女再詢問，多少彩禮能夠接受？看徐男支支吾吾，林女試探性詢問，是不是不超過10萬元（人民幣，下同，約新台幣43萬元）就能接受？

就在徐男點頭時，徐母開口了，「十萬彩禮你出啊？」徐男立即改口，凡是要聘禮的都不行，必須圖他這個人，不能圖錢。

▼ 徐母和徐男無法接受要給聘禮。（圖／翻攝自網易新聞）

聽到這個觀點後，媒人和徐女都感到震驚，認為聘禮是對女方的尊重和重視，不能一點也不出。徐母則說，兒子上一段戀愛就是自己攪黃（破壞）的，只要提聘禮肯定就不行，「結婚一定要圖人，不能圖錢，否則就不純粹。」徐男則說，自己的表姊就沒要聘禮，還陪嫁了6萬元，甚至買了房送男方。

最終，林女不願在與徐男繼續見面，徐母則不斷在數落女方只談聘禮太物質，「是不會要這樣的兒媳的。」這場相親，最終確定以失敗收場。