　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

杜絕冤獄、盼公平審判！維繫人民對司法信任：法官迴避亟待改善

▲▼社團法人台灣比較刑法學會,法官,東吳大學。（圖／社團法人台灣比較刑法學會）

▲台灣比較刑法學會與東吳大學法學院舉辦「公平法院與人權保障學術研討會」，邀請前最高法院院長吳燦擔任研討會主持人。

圖、文／社團法人台灣比較刑法學會

台灣比較刑法學會與東吳大學法學院1日於東吳大學城中校區共同舉辦「公平法院與人權保障學術研討會」，並特別邀請前最高法院院長吳燦與前最高法院庭長花滿堂擔任研討會主持人。

研討會以「刑事程序之法官迴避：建構執行職務有偏頗之虞之判準」、「法官迴避制度的真與偽？─公平裁判的必要條件，如何落實？」、「公平法院原則對我國刑事程序法官迴避事由之梳理與省思」等三大主題切入探討，當日出席人員還有台灣比較刑法學會理事長李金定、東吳大學法學院院長鄭冠宇、台灣比較刑法學會榮譽理事長余振華、臺灣大學法律學系教授薛智仁、前新北地方檢察署主任檢察官連思藩、台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍、前基隆地方法院庭長陳志祥、中央警察大學刑事警察學系副教授兼系主任施志鴻、玄奘大學法律學系教授兼系主任李錫棟。

▲▼社團法人台灣比較刑法學會,法官,東吳大學。（圖／社團法人台灣比較刑法學會）

▲「公平法院與人權保障學術研討會」，廣邀學者專家進行學術交流。

當日研討會在東吳大學法學院院長鄭冠宇、台灣比較刑法學會理事長李金定、前最高法院院長吳燦致詞下揭開序幕。其中，前最高法院院長吳燦也在致詞中提及，法官迴避的法定事由，沒有辦法含括很多，會有諸多限制，針對刑事程序的聲請法官迴避，是否有執行職務偏頗之虞，現行都要透過審判實務裡面，個案累積來建立判斷的基準，也因此促成這次的研討會，希望透過多方的意見探討，來促成符合人權保障的公平審判以及維繫人民對司法的信任。

另外，報告人薛智仁教授也指出，法官迴避規定在維護人民受公平法院審判的權益，並避免法院的公平性受到人民質疑，以增進人民對於司法審判的信賴，但因為我國法院對於「有偏頗之虞」的適用態度非常消極，造成法官迴避在實務上近乎名存實亡。

薛智仁教授更舉例說明，受命法官在下級審參與證據調查並形成被告有重大犯罪嫌疑的心證，又在上級審審查自己曾踐行的調查程序，與刑事訴訟法第17條第8款自行迴避事由極其類似，故應認定其執行職務有偏頗之虞較為合理，但實務上卻駁回當事人聲請法官迴避，在個案判斷稍嫌速斷。與談人連思藩律師也指出，目前實務幾乎沒有當事人聲請迴避而准許的情形。

▲▼社團法人台灣比較刑法學會,法官,東吳大學。（圖／社團法人台灣比較刑法學會）

▲薛智仁教授舉例說明我國法院對於「有偏頗之虞」的適用態度非常消極，造成法官迴避在實務上近乎名存實亡。

報告人施志鴻教授進一步指出，「公平審判」是我國憲法第16條所保障的訴訟權，而公平審判的核心關鍵就是「公平法院」，對於法官的公平性，我國是透過「法定法官原則」與「迴避制度」加以確保，但我國法官迴避現行制度的運作，對於法官迴避事由判斷基礎過於限縮，且對於偏頗之虞的認定也缺乏基礎，導致聲請迴避制度名存實亡。

因社會各界對於「司法公正性」普遍存在疑慮，這次研討會也期望透過學術交流，匯集學者專家的意見，檢視現行法官迴避制度不足的地方，期盼在維持公平審判的原則下，讓人民對司法判決更具信心。

ET快訊
台北下大雨「大巨蛋下小雨」　遠雄曝漏水原因
3屁孩害慘！家樂福中原店短期無法營業　美食街、商業街全停
台灣16萬人搶票　YOASOBI互看驚呆：在日本也沒這樣
31歲夫妻雙屍相驗　家屬「比劃喉嚨」：好好的女孩子割成那樣
人妻遇上老公學弟變了！　摩鐵開房激戰
「魔芋爽」夯什麼？醫驚見「1成分爆表」：完全不想吃
噁心畫面曝！　準司法官緊趴女同學身上

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

台劇八尺門「吳燦基準」爆紅！本人聯手花滿堂獨家開講「法官迴避」

杜絕冤獄、盼公平審判！維繫人民對司法信任：法官迴避亟待改善

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

杜絕冤獄、盼公平審判！維繫人民對司法信任：法官迴避亟待改善

牆上只有陽台「沒有窗」　建築模型師解惑！奇葩設計用意曝

南韓2年時間「擺脫行人地獄」！全因1政策　台灣人羨慕：佩服

罕見「Tiffany藍」螢光美蛇現蹤　身分曝光羨煞千人：遇到色違版

等了32年還是要淋雨？台北下大雨「大巨蛋下小雨」　遠雄曝漏水原因

台式早餐「蛋餅」紅到海外！日本漫畫家大讚：人氣第一

士林地震像「火山伸懶腰」　業者：房價不動如山

3屁孩玩火釀禍！家樂福中原店短期內無法營業　美食街、商業街全停

中華醫大USR團隊深耕台南淺山區有成　獲最佳地方社區原創故事獎

竹市國際身障者日系列活動登場 多元參與、幸福共融

台6線離奇車禍！騎士連人帶車自摔倒地　送醫搶救亡

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

法律熱門新聞

杜冤獄盼公平審判人民對司法信任

綜藝人性侵恐慌症男子　判刑定讞

連載2／橫空出世的台北小巨蛋

給說法／你知道自己被限制出境嗎

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

輔大學弟性侵學姊案　判賠90萬確定

5男關一起　牢房竟變炮房

蘇南／大巨蛋偷蓋風波與爭議

給說法／法官、檢察官工作大不同

劉時宇／社區車位為何不能裝充電樁

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

紅火案再無罪　辜仲諒：未傷害中信

【東森傳愛助更生】阿凱續演講：感謝總裁

雷皓明／網上公開判決書小心觸法

更多熱門

相關新聞

超馬傳奇關家良一17天完成跑步環台　淚崩祈求世界和平

超馬傳奇關家良一17天完成跑步環台　淚崩祈求世界和平

現年56歲的東吳超馬傳奇人物關家良一，今（30日）完成為期17天也是第二次跑步環台旅程，終點站回到東吳大學。關家良一這次為祈求世界和平而跑，總里程超過1115公里，今天最後一哩路，關家良一牽著老婆與女兒的手一起衝線，高齡83歲母親也在終點站，給關家良一擁抱，讓真性情的他感性流下男兒淚。

女士官花300萬抓外遇　法官判徵信公司還280萬

女士官花300萬抓外遇　法官判徵信公司還280萬

士林法院審判長性騷女法官遭停職！

士林法院審判長性騷女法官遭停職！

前法官高明哲涉當司法黃牛！今依詐欺罪起訴

前法官高明哲涉當司法黃牛！今依詐欺罪起訴

前法官蔡政佑偷拍女法官隱私　判賠45萬

前法官蔡政佑偷拍女法官隱私　判賠45萬

關鍵字：

社團法人台灣比較刑法學會法官東吳大學

讀者迴響

熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

五月天「最慘下場被禁演」！大陸1場賺6億卻爆假唱

哈孝遠被爆「用特權搭機」櫃台爭吵！乘客行李被拉下

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面