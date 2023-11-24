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女士官花300萬抓到旅長老公外遇　法官判徵信公司還280萬理由曝

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲外遇示意圖。（圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

楊姓女士官懷疑曾任旅長的巫姓老公外遇，找上徵信業者蒐證，原本只打算花10萬元，後來在業者鼓吹下升級到300萬的「抓姦」專案，後來業者陪楊女到台中國軍英雄館抓姦，但女士官事後卻認為自己花太多錢了，提告要求徵信業者返還300萬元，法院審理後，認為楊女「抓姦經驗不足」，才會簽下高額的委託契約，因此判業者應還給楊女280萬。

楊姓女士官提告主張，她是在去年1月初發現曾在軍中擔任旅長的巫姓丈夫好像有外遇，於是上網找了一家徵信業者，約定幫忙蒐證老公的「個人素行」（外遇行蹤蒐證），價格9萬8000元，後來，徵信業者向她說老公的外遇對象是很有錢的一家理髮公司的老闆娘，建議可以升級到300萬元的「抓姦專案」（跟蹤抓姦），到時候談和解時可以把錢沖還回來，她後來也陸續付出300萬元。

去年3月間，楊女接到徵信業者來電，得知丈夫帶著小三去台中國軍英雄館開房間，楊女和翁姓、鄭姓業者從高雄出發趕到台中，由業者先佯裝為旅館服務生敲門謊稱地震需進房檢查水管線路，巫男開門後，楊女跟著徵信業者等人進房並開始攝影蒐證。

事後，楊女卻覺得抓猴的300萬金額實在太高了，覺得自己被騙錢，和家人商量後，向業者提告請求返還「抓猴費用」，法院審理時，業者則抗辯指稱雙方白紙黑字簽下合約，也沒有利用詐術騙她簽約，事後也已經協助楊女取得老公出軌證據，沒有理由還錢。

但法官認為，楊女從未有委任他人調查配偶婚外情之經驗，所以在決定委任徵信業者前，未曾向別家公司詢價，且當時屬於急迫、輕率或無經驗，一時不察才與徵信業者簽下契約，符合民法71條規定「乘他人之急迫、輕率或無經驗，使其為財產上之給付或為給付之約定，依當時情形顯失公平者，法院得因利害關係人之聲請，撤銷其法律行為或減輕其給付」，因此判徵信業者應還給楊女280萬元，全案可上訴。

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