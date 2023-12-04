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王汎森獲宏博研究獎「台灣人文領域第一人」　德國總統將親自頒獎

▲中研院院士王汎森獲頒2023宏博研究獎，台灣人文領域第一人。（圖／中研院提供）

▲中研院院士王汎森獲頒2023宏博研究獎，台灣人文領域第一人。（圖／中研院提供）

記者楊惠琪／台北報導

中央研究院今表示，歷史語言研究所特聘研究員王汎森院士榮獲德國宏博基金會頒發「2023年宏博研究獎」，肯定其對學術及教育的貢獻，這也是台灣人文學領域首位獲此殊榮的學者，將於明年6月由德國總統親自頒獎。

中研院說明，宏博研究獎是德國頒授給德國境外國際學者的最高榮譽之一，旨在推崇獲獎者的終身學術成就，表彰在學術研究上提出重要基礎發現、新理論，或在所屬學門已具有長遠影響並且在未來可能繼續發展卓越研究成果的學者。1972年迄今，獲獎者多為自然科學及社會科學領域學者，人文學領域得獎者極少。

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中研院指出，王汎森目前是中研院歷史語言研究所特聘研究員，在成功大學、政治大學、師大、中山大學擔任合聘講座教授，並擔任台灣綜合大學系統主席。他曾任國科會人文社會處處長、中研院歷史語言研究所所長、中研院副院長、中研院代理院長。

中研院說，王汎森的研究領域包括明清到近現代中國的思想史、文化史、學術史和史學史，近年來將研究觸角延伸到所謂中國的「新傳統時代」，包括宋代以下理學思想的政治意涵等問題。著作有《章太炎的思想》、《古史辨運動的興起》、《中國近代思想與學術的系譜》等12本學術專書及百餘篇論文。

中研院說明，宏博研究獎徵選程序嚴謹，由22位來自各學術領域學者組成該獎項遴選委員會，以獨立的外送同儕審查及被提名人的學術資質審查，主要篩選條件包括被提名人的國際學術聲望、當前進行研究以外的學術論著是否具有顯著影響、是否曾得到與自身研究領域相關的德國重要學術獎項。該獎項的獎額為6萬歐元，期待受獎人短期往訪德國以其研究強項展開與德國學界的交流合作。

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