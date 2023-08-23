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中研院提高博士生獎助金　9月起每月可領4至5萬元

▲▼中研院基因體研究中心。（圖／記者許敏溶攝）

▲中研院宣布提高博士生獎助學金，9月起每月可領4至5萬元。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

繼教育部宣布念博士最高每月補助7萬元後，中研院院長廖俊智也宣布，從9月起，將提升中研院支薪的博士班學生獎助金，預期將博士生平均獎助金每月提升到4萬元（博一、二）及5萬元（博三至五），希望藉此提升學生就讀博士班意願，避免高教人才斷層危機。

為有效吸引有意對研究深造的學子投入長期學術研究，教育部在今年6月宣布，規劃結合學校與企業出資方式，提供博士生獎學金，獎學金分為產學合作與學術發展兩類型，最高每個月可拿到7萬獎學金，每年補助人數高達3600人。

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由於歐美與鄰近亞洲各國科研機構，提供高額且穩定的博士生獎助金已是主流政策，廖俊智在昨（22日）在一封「院長致同仁信：本院博士生獎助金提升方案」信中，也表示要提高博士生獎助金。

廖俊智表示，中研院在今年3月立法院，建議調高高教研究人員待遇，並增加博士生獎助金。前者已獲行政院正面回應，今年6月1日宣布提高。至於後者，教育部、國科會已積極規劃提高博士生獎助金，並研擬相關方案，故中研院決定從9月起提高博士生獎助金。

根據統計，台灣博士班研究生所獲獎助金差異甚大，平均每月低3萬元（少數特例可獲得較高金額）。中研院博士生支領獎助金，依據學程及各別團隊而有不同，但每月平均約3.4萬元。

廖俊智指出，為提高中研院平均獎助學金，規劃除現有獎助外，博一、博二學生每月額外補助新台幣6千元；通過資格考的博三到博五學生，每月則額外補助1.6萬元為原則。預期將使博士生平均獎助金提升至4萬元（博一、二）及5萬元（博三至五）。這項措施將適用於在中研院支薪的博士班學生。

廖俊智進一步表示，方案將由院方籌措經費長期支應，在執行面也將與學生所屬大學及系所一起合力以創造雙贏局面。另由於人文及社會科學組博士班就讀樣態，與數理科學組、生命科學組不盡相同，院方正與該學組所長、主任討論，進一步提出適合方案。連同教育部及國科會相關計畫，盼帶動國內整體博士班就讀意願，吸引更多優秀有志青年投入高等研究。

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