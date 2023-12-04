大巨蛋開幕即成台北大彩蛋　學者籲：莫忘誰生蛋、誰孵蛋、誰卡蛋

▲2023亞錦賽開幕戰，台北大巨蛋包含外野下層一共開放1萬7千名球迷進場 。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

2023亞洲盃棒球錦標賽3日在台北大巨蛋進行開幕戰，等了32年的大巨蛋終於正式啟用，格外受到關注，比賽開放內、外野共1.7萬個座位，開賣即秒殺。對此，世新大學口語傳播暨社群媒體學系教授游梓翔4日就在臉書表示，大巨蛋剛開幕就成為台北的一顆大彩蛋，但這顆彩蛋得來不易，不能忘了誰生蛋、誰孵蛋、誰卡蛋。

游梓翔憶起，會有大巨蛋，起因是1991年職棒總冠軍第7戰，上萬球迷在戶外台北球場被大雨淋成落湯雞，於是高喊「我們要巨蛋」，時任行政院長郝柏村就在現場，不久就拍板蓋大巨蛋。

游梓翔慨嘆，但這顆蛋命運多舛，歷經至少四個階段。他指出，第一「生蛋階段」，關鍵人物有郝柏村、陳水扁、宋楚瑜

，行政院拍板後，時任台北市長陳水扁選擇松菸現址，得到主管松菸的宋楚瑜配合，但兩人隨後一落選一被凍省，大巨蛋案暫停。

第二「孵蛋階段」，關鍵人物有馬英九、郝龍斌，馬市府再次選址松菸，辦理招標，遠雄2006得標，但因交通環保難題延宕。游梓翔提到，期間質疑大巨蛋者不少，如時任台北市市議員黃珊珊2007年8月要馬市府檢討興建必要，說大巨蛋蓋了會是「蚊子館」，變成「大廢蛋」，幾經波折，大巨蛋在郝市府任內的2011年才得以開工。

第三「卡蛋階段」，游梓翔認為，關鍵人物有柯文哲、民進黨，柯文哲當選台北市長後，視大巨蛋為弊案，甚至一度想「廢蛋」、「拆蛋」，後來知道這不可能，但與遠雄數回合拉扯，不斷「卡蛋」；柯文哲任期後段又想加快「孵蛋」，變成中央以消防審查為由阻擋，這下換成柯文哲說中央「卡蛋」。

第四「彩蛋階段」，關鍵人物有蔣萬安、李四川，游梓翔表示，台北市長蔣萬安上任後全力促成大巨蛋完工，在副市長李四川的推動下，10個月間完成各項安全檢查並舉行測試賽，大巨蛋順利開幕，於是，我們終於有了大巨蛋。

游梓翔強調，32年實在等得太久，這中間誰生蛋、誰孵蛋、誰卡蛋、誰讓它能以彩蛋姿態光榮開幕，都會留在歷史上。