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住南投度假山莊　請老闆訂4千元合菜「長這樣」全場傻了！

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

▲原PO訂4千元的菜引發議論。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

記者鄺郁庭／綜合報導

有民眾2日入住南投一間度假山莊，請老闆代訂一桌4千元的餐，可送來之後，她忍不住把菜拍下來，想請大家看看「4千元的菜色」。許多人一看就傻了，「好少喔！會氣死吧」、「覺得不值$4000」、「一碗200還有找」、「我懷疑這是老闆去自助餐店幫你夾的菜！」不過，也有人認為是擺盤問題，照片掀起爭議。

一位女網友在「爆料公社公開版」貼出照片，說她入住南投一間度假山莊，因為需要用餐，便請老闆代訂一桌4千元的餐，「結果……請大家看看4000元的菜色。」只見菜幾乎都是紙碗、紙餐盒裝著，看上去約11菜，另外還有一碗湯、一包飯、一隻雞。

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看到照片後，有人忍不住直搖頭，「這個……2000我都嫌貴」、「這要4000元？別鬧了」、「不如自己買泡麵吃」、「好像百元熱炒店的菜色」、「自助餐買的？好離譜」、「這樣要$4000好貴啊！這樣我甘願開車去隔壁埔里找餐廳吃」、「2000都嫌貴的菜品，就算抽成賣到4000也太誇張，炒洋蔥、炒苦瓜、炒豆乾、炒高麗菜、炒菇、煎蛋、炒筍子、香菇雞、炸肉、切肉，份量還都超迷你。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

▲很多人都覺得不值4千塊。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

不過，也有網友分析，「再貴的菜，用紙碗裝就會感覺到平價，你把他們擺在瓷盤上試試，11菜、1湯，加上地處偏遠……還好吧！」「用外帶紙盒本來就看起來份量少……而且甕仔雞餐廳，一道菜都150～300不等，光那隻雞就快1000」、「11道菜、一個（或是半隻烤雞），一個湯，其實沒有差很多耶！不過真的用這樣裝就會有很強烈的廉價感。」

另外，還有當地人現身，「不意外應該是被賺一手……山上本來就諸多不便，以後自已準備好吃的或食材才上山，就這麼簡單。住在鄉下地方、距離小鎮最熱鬧的街道有6公里多的山野樵夫路過。」

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