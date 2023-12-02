詐騙集團手法又變了！NCC曝「6種簡訊不要點」

▲NCC表示，近日詐騙集團手法又更新，若收到6種簡訊千萬不要點。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

近年來詐騙手法多變，民眾若是一不小心，就可能上當受騙。對此，NCC表示，近日詐騙集團手法再度變化，管道轉移至「RCS」以及「iMessage」即時通訊功能，民眾若收到ETC提醒通行費未繳清、罰單尚未繳納等簡訊，切勿點擊不明連結，以免上當受騙。

NCC在臉書上表示，近日詐騙集團除了利用一般簡訊傳送釣魚連結，詐騙管道也轉到了RCS、iMessage的即時通訊功能上，詐團會透過Wi-Fi及行動數據，傳遞釣魚簡訊，藉此竊取民眾的重要個資。

[廣告]請繼續往下閱讀...

NCC因此建議，安卓系統用戶最好關閉RCS即時通訊功能、iOS系統用戶則是關閉iMessage功能，避免詐騙集團透過這些功能傳送釣魚連結。NCC說，一旦點擊了這些連結，手機可能遭植入惡意程式，被竊取認證碼，或是個人資料、金融資訊外洩。

▲▼NCC表示，近期詐騙集團會使用RCS、iMessage功能傳送詐騙簡訊。（圖／翻攝臉書／NCC）



NCC還說，若民眾收到「ETC提醒通行費未繳清」、「自來水公司水費已逾期」、「銀行因安全問題暫時關閉您的帳戶」、「罰款尚未繳納」、「停車費尚未繳納」、「點數(積分)即將到期」等6種訊息，很有可能就是詐騙集團傳來的簡訊，切勿點擊來路不明的連結，以免上當受騙。

此外，NCC說，若家中有長輩不曉得如何關閉，請子女、親友協助將RCS或iMessage功能關閉，或是攜帶手機到鄰近的電信服務據點，請櫃檯人員協助關閉。