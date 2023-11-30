5歲弟洗澡飆唱《愛情恰恰》忘我升key！媽笑內傷：歌路夠廣

記者鄺郁庭／綜合報導

「五歲兒童，歌路真的是有夠廣！」一位媽咪日前錄下兒子洗澡飆歌片段，令人噴笑的是，小男生既不是唱歡快的兒歌，也不是什麼流行歌，而是台語歌后陳小雲的《愛情恰恰》。過程中，主角還忘我升key、真假音轉換，萌翻眾網友，「太可愛了啦！」「這影片看10遍以上是正常的嗎？」

黃涵在「家有男孩崩潰日常」貼出影片，只見男童一邊被爸爸擦著澡，一邊飆唱《愛情恰恰》，唱到「手捧一杯愛情A酒，咩來酒乎你（要來祝福你）」時突然升key，下一句接副歌「愛情ㄟ恰恰」還動用假音轉換，整個投入又忘我，讓媽媽都錄到偷笑。更有趣的是，弟弟唱到「恰恰恰」時，黃涵也忍不住跟著一起唱。

就有網友留言，「恰恰恰，有戲，感覺媽媽會內傷」、「好接地氣的歌曲，小奶音唱台語歌實在太可愛，爸爸怎麼不會笑場」、「媽媽怎麼有辦法忍住不跳？」黃涵則一一回覆，「笑到內傷」、「我看到他（先生）忍著不笑更想笑」、「躲在牆後按住我雀躍的大腿。」

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影片一出，底下一片狂讚，「唱的超好耶！安可啊」、「太優秀了啦～～～！阿姨給你5顆星」、「阿姨我都想恰起來了」、「下一首！惜別的海岸！教下去了啦！」「阿姨差不多看了五六七八次吧！到『愛情欸恰恰』真假氣音轉換直接圈粉」、「聽著聽著好想跳喔#恰恰恰！」還有網友開玩笑直呼，「這位有老靈魂欸」、「被可愛死！#長大後他的婚禮進場音樂放這個」、「長大結婚放給他看。」