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今全台變天！2縣市大雨　恐跌破10℃時間曝

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

今日（4日）全台有雨，基隆市、新北市大雨特報！氣象專家賈新興表示，周三午後漸轉乾，深夜輻射冷卻發威，苗栗以北空曠處留意10度以下的低溫。

中央氣象署凌晨發布大雨特報，鋒面及華南雲雨區東移影響，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意。

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（圖／氣象署）

▲▼今日水氣明顯增多。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，今日台灣附近有鋒面形成，配合華南雲雨區持續東移，水氣明顯偏多，各地都有降雨機會，其中以中部以北、東北部降雨情形較明顯，花東及南部降雨則較為局部、零星；溫度變化不大，各地低溫17到21度，白天北台灣高溫20到23度，中部及花蓮24、25度，南部及台東26到29度。

氣象署指出，周二東北季風增強，北台灣天氣轉涼，水氣稍減少，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲；周三東北季風影響，北台灣天氣濕涼，其他地區早晚亦涼，這天水氣會比較多一些，北部及東半部有短暫雨，中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

（圖／氣象署）

▲▼今日雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署預報，周四東北季風持續影響，不過大氣轉乾，天氣好轉，留意西半部日夜溫差大，各地為多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨；周五東北季風減弱，氣溫逐漸回升，西半部日夜溫差仍大，各地為晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨；周六、周日台灣附近水氣稍增，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

賈新興在臉書提到這周天氣重點，「水氣多但不夠冷，高山無降雪；周三午後漸轉乾，深夜輻射冷卻發威，苗栗以北空曠處留意10度以下的低溫；周四起各地天氣穩定，日夜溫差大。」

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