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一圖秒懂「台灣冬天最冷地區」排行！淡水2個原因奪冠　嘉義排第六

▲全台最冷地區排行。（圖／氣象署）

▲全台最冷地區排行。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

受到全球暖化及聖嬰現象等因素影響，今年秋冬季感受偏暖，至今仍未有寒流南下影響台灣。中央氣象署表示，一月往往是台灣最冷的時間點，據統計，全台灣最冷的地區為新北市淡水區，一月平均溫度為15.4度，主因是淡水靠近海峽，加上地形較平緩較無法遮蔽寒風，因此成為最冷的地區。

中央氣象署分析指出，一月最冷的地區分別為淡水15.4度、新竹15.7度、基隆16.1度、台北及宜蘭16.6度、嘉義16.8度。

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氣象署表示，根據長期沉積的1月平均間歇，隆冬時期最冷的平地區域分佈淡水。由於淡水靠近海峽，加上地形較平緩較無法遮蔽寒風，讓淡水成為台灣1月最冷的地區。

第二冷則是「風城」新竹，因新竹的沖積平原由東南向西北呈「喇叭狀」開啟，類似風口，一旦東北季風進入，風勢即受到約束而增強。另外，新竹正好位於台灣海峽的峽口道變縮小，「瞄準管效應」作用下也使風勢更加強勁。

而基隆則是因為面迎東北季風與鋒面的緣故，成為第三冷的地區。大多數台灣冬季較冷的區域都以東部與北部的城市為主。至於中南部的嘉義是第六冷的地區，主因是該地區空曠廣大的農田造成夜間輻射冷卻，使嘉義成為台灣冬季第六寒冷的平地區域。

氣象署預報員葉致均表示，未來一周白天高溫表現類似，北台灣21-23度、中部及花蓮24-25度、南部及台東26-29度，周二開始東北季風影響至周四，周四、五的清晨受輻射冷卻影響，中部以北低溫14-16度、其他地區17-18度，周五白天東北季風減弱，氣溫逐漸回升。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

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