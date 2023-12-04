3縣市大雨特報！今北台灣雨最猛　午後雨區擴大「花東降雨增加」

▲氣象署針對3縣市發布大雨特報。（圖／氣象署提供）

記者李宜秦／台北報導

今日受到華南雲雨區影響，北部、東北部降雨較為明顯，上半天北台灣降雨最多，午後隨著鋒面通過，連花東降雨都會增加，不過入夜以後各地雨勢逐漸趨緩，預計周四以後天氣轉乾，但受到輻射冷卻影響，早晚溫度會更低，周四、五的清晨在中部以北、東北部低溫約14度。

中央氣象署預報員徐仲毅表示，今日華南雲雨區影響，雨勢集中在北部、東北部，中南部也有局部降雨，花東目前雨勢比較零星，隨著鋒面通過，今日午後花東降雨也會增加，下半天各地雨勢趨緩，不過雨區擴大，仍以中部以北、東北部降雨最明顯。

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今晚各地降雨逐漸減少，但北部、東部仍有局部雨，明後天東北季風影響，迎風面的北部、東部有降雨機率，整體降雨趨勢逐漸減少，不過周三水氣較多，屆時北部、東部、中南部山區降雨會增加。今日、周三在中部以北3500公尺以上高山有機會下雪。

周四、五乾空氣南下，天氣乾冷，周末東側水氣多，東部、北部有零星降雨。周四以前北部、東北部整天偏涼，水氣較多，周四以後天氣轉乾，白天暖、早晚冷，溫差變大，周四、五的清晨受輻射冷卻影響，中部以北、東北部14到15度，南部、花東16到17度。