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周一水氣增「兩地迎冷雨」！東北風再襲急凍3天　高山有望降雪

▲▼2019.03.08冷氣團南下，台北地區寒冷多雨 。（圖／記者湯興漢攝）

▲周一鋒面及華南雲雨區影響各地降雨機率增，北台留意較大雨勢 。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

3日東北季風稍減弱，但由於雲量偏多，回溫情況並不明顯。中央氣象署指出，周一（4日）水氣明顯偏多，各地都有降雨機會，其中以中部以北、東北部降雨情形較明顯；另外，若氣溫和水氣能配合，3日晚至4日晨3000公尺以上高山若水氣與低溫配合，不排除有降雪的可能。

氣象署表示， 4日台灣附近有鋒面形成，配合華南雲雨區持續東移，水氣明顯偏多，各地都有降雨機會，其中以中部以北、東北部降雨情形較明顯，北台灣有較大雨勢發生的機率，花東及南部地區降雨則較為局部、零星，外出活動記得攜帶雨具。

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氣溫方面，溫度變化不大，各地低溫17到21度，白天北台灣高溫20到23度，中部及花蓮24、25度，南部及台東26到29度。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

氣象署預估，周二(5日)東北季風增強，北台灣天氣轉涼；水氣稍減少，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲；周三(6日)東北季風影響，北台灣天氣濕涼，其他地區早晚亦涼；這天水氣會比較多一些，北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

到了周四(7日)東北季風持續影響，不過大氣轉乾，天氣好轉，留意西半部日夜溫差大；各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。周五(8日)東北季風減弱，氣溫逐漸回升，西半部日夜溫差仍大；各地為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。周六、下週日(9日、10日)台灣附近水氣稍增，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

另外，中央氣象署預報員葉致均透露，3日晚至4日清晨若水氣和氣溫能配合，雪山、玉山可能有降雪或下冰霰的機會，6日高山也可能有機會飄雪，但實際天氣情況仍需持續觀察。

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