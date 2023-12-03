花上萬住五星級飯店「房間內被蛇咬」！業者處理方式讓他氣炸

▲有民眾入住上海某五星級飯店，結果在房間內被蛇咬。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

大陸四川一名網友近日入住上海某五星級飯店，每晚花費約為2,500元（人民幣，下同，約新台幣1.1萬元），沒想到休息到一半竟然在房間內被蛇咬，且業者給予的補償方式讓他更加生氣，消息引起討論後，飯店工作人員也回應了。

這名四川網友在微博上表示，他日前花了每晚2,500元（約新台幣1.1萬元）的住宿費，入住上海外灘某五星級飯店，沒想到隔天上午10點時，左手臂突然被咬了一下，痛得他下意識將右手伸過去抓握。

沒想到，網友右手一抓，碰到了冰涼滑溜的長條動物，嚇得他立即往地板一甩，並且仔細查看，竟是有蛇出現在他的房間內，不過想拿手機拍攝時，蛇已經鑽進了床底下。

網友被嚇得不輕，立即通知飯店人員，並且搭乘救護車趕往醫院，所幸是無毒蛇類，沒有造成嚴重傷害，在醫院打了破傷風針、服用去蛇毒的藥物以後，就驅車趕往機場。

▼民眾住五星級飯店「房間內被蛇咬」。（圖／翻攝微博／九派新聞）



回到四川以後，這名網友指控，飯店處理態度十分消極，加了聯絡方式以後，卻沒有主動聯繫，他打電話過去關心，卻得到「沒找到蛇」的答案，且過程中送醫車資、醫院掛號費都由他自己負擔，不曉得為何花了高昂的房價，換來的是這種處理態度。

網友指出，事後飯店只有免去房費，其他的補償措施則是再住一晚、送2萬點積分，或是免費早餐及SPA等方案，三種只能選擇一種，讓他更加氣憤，這種處理態度明顯不夠重視，希望業者能夠鄭重道歉，並調查蛇的來源，保障顧客的人身安全。

對此，該五星級飯店工作人員則表示，上級得知這件事以後十分重視，現在是發房間已經封鎖，但並沒有發現存在異物的痕跡，詳情仍在調查當中。