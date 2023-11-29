開太慢遭攔查掉出14包毒咖啡　媽寶毒蟲怕罰錢頻哭窮

記者鄧木卿／台中報導

台中市29歲黃姓男子深夜開車太慢被員警攔下，員警眼尖發現車內有個包包，黃男辯稱「包包是媽媽的，沒有允許不敢打開」，原來裡面有14包毒品咖啡包，黃男哭訴說，他在餐飲店工作，「真的沒錢繳罰金啦」，警方訊問後仍然依法送辦，可處2年以下有期徒刑併科20萬以下罰金。

▲男子持有毒品被抓，不怕被關，只怕罰錢。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第四分局黎明派出所警員蔡鈞亮、李鳶，日前深夜巡邏到黎明路時，發現前方一部自小客車車速太慢，經靠近了解，駕駛竟然在使用手機。

黃嫌見警察靠近，表現異常驚慌，下意識用手遮住隨身包包，面對詢問，支吾其詞，嚇到連手剎車都忘了拉就急著下車，他再三強調，因為剛下班太累，才會精神不濟，但包包內散落的咖啡包已經露餡。

當員警進一步詢問包包是誰的？黃嫌秒變媽寶，辯稱包包是媽媽的，沒有經過允許不敢打開，不料這荒唐藉口一出，連黃嫌自己都雙手掩面，不敢直視警察，最後自知瞞不過，主動交付14包毒品咖啡包（總重72.71公克）。

黃嫌不擔心被關，反而在意會被罰多少錢，不停跳針哭訴頻喊「我真的沒錢啦」，他自知吸毒是違法行為，但為了紓解壓力，不得不鋌而走險，不僅如此，更擔心家人知道他再次碰毒，內心懊惱不已。

警方表示，依新修定法令，持有5公克以上毒品，可處2年以下有期徒刑併科20萬元以下罰金，全案依毒品危害防制條例移送法辦，並向上溯源毒品來源。