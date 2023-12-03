國家地理雜誌野生動物路跑今開跑　6000跑友共襄盛舉

▲「2023國家地理雜誌野生動物路跑」3日上午在台中中央公園開跑。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

「2023國家地理雜誌野生動物路跑」3日於中央公園熱鬧開跑，台中市政府運動局感謝主辦單位國家地理雜誌與大石國際文化及國聚建設等贊助企業代表，善盡企業社會責任熱心公益，不僅關注生態保育，也推動全民健康運動，促進台中市運動風氣。另外，第六屆「雅豐盃慈善公益健走」也將於本月24日開跑，每有1人參加雅豐不動產就會為弱勢團體捐贈100元，已吸引上千民眾參加。

由國家地理雜誌舉辦的野生動物路跑在今天上午7時舉行，國家地理雜誌表示，今年攜手台中市野生動物保育學會，邀請跑友共創友善的生態環境，特別挑選都市常見的保育類野生動物「鳳頭蒼鷹」作為主題動物，為動物生態保育倡議，推廣野生動物保育，共同打造友善野生動物城市。

奧運桌球國手莊智淵今日也擔任出席貴賓，響應生態保育理念，呼籲重視野生動物保育議題，並鼓勵參與運動促進健康。運動局指出，今日活動現場號召近6000名來自全台各地的跑者，從中央公園周邊出發，分為11K組、5K組及5K親子組等組別，路線環繞擁有台中之肺盛名的中央公園，讓跑友體驗徜徉於都市綠洲的樂趣。

此外，雅豐盃慈善公益健走活動將於24日在潭子區僑忠國小熱鬧展開。雅豐不動產表示，秉持取之於社會用之於社會的精神，有多少參加健走人數就每人捐贈100元，「雅豐盃」已邁入第六屆，累計捐款已正式突破200萬元，本次目前也已吸引1000多名民眾報名。

雅豐不動產團隊總經理紀樹能指出，本屆公益健走活動的捐款，將捐贈清寒優秀獎學金給大雅區的惠明教養院和上楓國小、神岡區的社口國小、潭子區的僑忠國小、北屯區的仁愛國小、豐原區的豐原國中與合作國小、后里區的啟明學校、沙鹿區的北勢國小，特別感謝本次臺中市政府地政局全力支持和許多共襄盛舉贊助的企業單位，眾人的愛心讓社會更美好。