台式早餐「必點1美食」　日本插畫家也愛吃！一票點頭：水準之上

▲早餐店蛋餅是許多人的喜愛。（圖／記者許力方攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣早餐店選擇豐富，幾乎每天早上都可以吃到不一樣的餐點，日本插畫家「AKRU」用插畫介紹台灣的各式早餐店，其中人氣第一名的就是「蛋餅」，製作速度很快，又美味，還可以選擇喜愛的配料，對此，不少網友大讚，蛋餅真的超好吃，「從小吃到大，不知道吃什麼就點蛋餅」。

有網友在PTT發文，「蛋餅是台式早餐人氣第一？」日本插畫家「AKRU」用插畫介紹台灣各式早餐店，有傳統早餐店、簡餐店，也有專賣飯糰與三明治的店家，其中最受歡迎的就是「蛋餅」，製作速度很快，即便大排長龍也不會等太久。

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原PO指出，麵粉皮加上蛋，煎熟之後抹上醬油，加上各種配料，就是美味的蛋餅，「蛋餅是不是人氣第一不確定，但是確實是早餐相當好的選擇，點餐不用久候、食用方便快速，味道通常都有一定水準」，所有品項中，他最喜歡的就是起司蛋餅，「難以挑戰的美味，堪稱是蛋餅之王！」

貼文一出，喜歡蛋餅的網友大讚，「玉米蛋餅最強」、「蛋餅真的好吃，常常早餐都會選蛋餅」、「吃蛋餅固定配豆漿，不然少一味」、「蛋餅也能在家輕鬆做，很家常」、「蛋餅光種類就好幾十種了，當然是第一名」、「薯餅蛋餅才是王道」、「粉漿蛋餅唯一首選」、「培根蛋餅才是經典」、「蛋餅就是早餐店基本經典款」。也有網友推薦其他品項，「我喜歡小籠湯包」、「飯糰派的站出來」、「我還是比較喜歡水煎包」、「燒餅油條還是蠻多人愛的吧」。

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