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台中美食再+1！鬥牛士重回廣三SOGO　赤鬼牛排推A5秋田牛套餐

▲台中美食再+1！40年牛排老店重回廣三SOGO。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中美食再新開一間，40年牛排老店鬥牛士宣布重回廣三SOGO。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

源於士林夜市牛排攤、已是40多年老品牌的鬥牛士經典牛排，多年前撤出台中，現終於重磅回歸！台中廣三SOGO百貨宣布，獨家引進鬥牛士牛排店鋪，重現經典的鐵板香氣。另外，同樣夜市牛排起家的赤鬼牛排則推出高級A5秋田牛套餐，滿足饕客味蕾。

▲台中美食再+1！40年牛排老店重回廣三SOGO。（圖／記者游瓊華攝）

▲經典牛排鐵板香氣，勾起許多民眾對鬥牛士的回憶。（圖／記者游瓊華攝）

廣三SOGO指出，鬥牛士時隔多年再度重返台中市場，以首家店舖獨家進駐，要以當年鐵板香氣，用最原始、最原味呈現牛排風味，開幕期間特別規劃歡慶雙響炮活動，第一炮：即日起至12月14日止當日消費即送滿仟送佰招待券、第二炮：滿2000員即送海鮮券四選一活動。

▲赤鬼套餐,日本橋新品。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲同樣是夜市牛排起家，赤鬼牛排推出全新A5秋田牛套餐。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

赤鬼牛排表示，新的A5秋田牛套餐以秋田牛為主打，秋田牛產自稻米豐收的秋田，肉質多汁柔嫩，油花細膩，入口即化，甘甜而不膩。另外，消費者只要在12月31日前點購秋田牛套餐，即可參加抽獎活動。

▲赤鬼套餐,日本橋新品。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲日本橋海鮮丼辻半LaLaport台中店首次引進「究極」海膽珠寶盒，以及極炙鮮鮭丼、小菊牛肉丼等兩款海鮮丼。

除了牛排美味之外，日本橋海鮮丼辻半LaLaport台中店首次引進「究極」海膽珠寶盒，以及「極炙鮮鮭丼」、「小菊牛肉丼」等兩款全新系列海鮮丼。業者表示，「究極」海膽珠寶盒獨創兩段式吃法，內有特選海膽與黑海松貝、黃鰭鮪、黑皮旗魚、阿根廷紅蝦、蔥鮪、鱒魚卵、魷魚片共7種豐富華麗的海鮮組合，讓整碗海鮮丼口感更顯濃郁，之後可加入真鯛海鮮高湯，結合「一丼二吃」方式，讓消費者吃得滿足過癮。

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