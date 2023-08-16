公牛一直頂！鬥牛士遭連續「拋飛空中」重摔　下面被頂到受傷

▲鬥牛士整個人被多次頂飛空中，兩腿之間被攻擊。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

西班牙一場鬥牛活動14日發生事故，28歲鬥牛士亞歷杭德羅（Alejandro Conquero）手持鮮豔旗幟與牛數度過招之後，整個人被牛頂飛，像布娃娃一樣多次被拋飛空中，兩腿之間的部位被角頂到，驚恐瞬間讓現場觀眾嚇到尖叫。

La cornada a Alejandro Conquero ha sido horrible, estamos a la espera de un helicóptero que lo traslade al hospital. Que duro es esto , joder, que duro. pic.twitter.com/Y1fPZFtsk0 — Alfonso Ibarra (@Aibabur) August 14, 2023

綜合每日郵報、太陽報報導，這起事件發生在馬德里地區的塞尼先托斯（Cenicientos），亞歷杭德羅當時穿著傳統服飾、手拿著鮮豔旗幟與牛過招，但他與牛之間的距離越來越近。

影片顯示，他在圍欄旁瞬間被牛頂飛空中，旋轉一圈撞在牛身上後重重落地，當時的他整個人趴在地上，還來不及反應，牛立刻發動另波攻擊，用角攻擊他兩腿之間的位置，把他再度頂飛到半空，接著摔在地上。這短短數秒的畫面，讓現場觀眾嚇到尖叫。

多名現場人士見狀立刻上前把牛引開，這才讓亞歷杭德羅有機會站起離開鬥牛場，但這時的他明顯感到不適。他後來被送醫治療，傷勢嚴重，經醫師診斷，後會陰部位受傷，可能影響到肛門的外括約肌。