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社會 社會焦點 保障人權

正妹嗜睡驗出「懷孕6周」傻住　竟是遭好友撿屍性侵

記者黃翊婷／綜合報導

新竹謝姓男子被指控，2021年2月間開車送喝醉酒的女性友人A返回住處，竟趁對方意識不清時發生性行為；A女事後因為出現嗜睡症狀，經檢驗竟然已經懷孕6周，這才驚覺遭到性侵，憤而報警並決定提告。謝男一審被依乘機性交罪判處有期徒刑3年8個月，他與檢方皆提出上訴，但日前均被高等法院裁定駁回。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲A女直到發現懷孕才驚覺遭謝男性侵。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

A女在判決書中主張，2021年2月8日謝男說要接她去吃飯、唱歌，那天她是一個人喝酒，喝了啤酒加2、3瓶小瓶透明的伏特，沒有印象喝到幾點，也沒有印象如何到家，只記得隔天起床時沒有異狀，兩人都有穿衣服，謝男也還在她家，但她根本不知道雙方有發生性行為，直到同年3月間因為出現嗜睡狀況，朋友懷疑她懷孕，買了驗孕棒一驗，居然真的是2條線。

A女隨後前往醫院檢查，確定已經懷孕6周，按照醫師推算的受孕時間，發現謝男嫌疑很大，這才開始撥打電話、傳送訊息質問，她曾傳訊息給謝母，內容提到，自己基於信任才會讓謝男擔任安全駕駛，結果卻遭到性侵，「要不是發現懷孕，我也不知道妳兒子對我不只一次，假借信任之名，對我做禽獸之實」；接著，謝男也在同一天傳訊息給她，拜託她先不要報警，「我們禮拜六談完再決定好嗎」、「妳先不要備案」。

謝男則辯稱，A女酒量很好，事發當天兩人發生性行為之後，A女還能清醒著傳送訊息，在此之前，雙方曾發生2次性行為（2021年1月24日及同年2月4日），他都有提醒A女服用事後避孕藥，但並不知道對方是否真的有吃，況且吃藥也不能百分之百避孕，後來他傳送「對不起」、「錯在沒考慮妳的感受」等訊息，是針對沒有進行保護措施的部分，而非承認性侵。

不過，謝男一審時仍被新竹地院法官依乘機性交罪判處有期徒刑3年8個月，前2次發生性行為的部分則判決無罪。謝男及檢方得知判決結果後，雙雙提出上訴。

高等法院法官認為，A女在事發當天對於自己如何離開KTV、回家的過程皆無印象，可見她當時確實已經處於飲酒後意識不清、對外界事物認知能力顯著降低的狀態。

再者，法官指出，A女與謝男前2次發生性行為之後，均會購買並服用事後避孕藥，如果她得知兩人在當天有發生性行為，不可能完全置之不理，因此認定是謝男為了滿足一己私慾，利用A女酒醉時性侵，由於一審量刑並無違法或不當之處，最終裁定駁回，全案仍可上訴。

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