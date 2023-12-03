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摺疊手機滲透率提升　TrendForce：明年UTG超薄玻璃產值達6億美元

▲技術示意圖。（圖／Trendforce）

▲技術示意圖。（圖／Trendforce）

記者陳俐穎／綜合報導

根據TrendForce最新OLED技術及市場發展分析報告統計，在近期發表的摺疊新機中，UTG的市場滲透率已逾九成，隨著摺疊手機規模持續成長，預估2023年UTG產值將達3.6億美元；2024年可望挑戰6億美元。

由於摺疊手機售價高昂，產品耐用性即是消費者選購時最重要的考量標準，其次是厚度跟重量。因此，為了兼顧摺疊可靠度與輕薄，在柔性蓋板的選用上，首選CPI（透明聚醯亞胺）及UTG（超薄玻璃）。

柔性蓋板講究耐彎折，使用上則要求輕薄耐磨，透光性佳。一開始由於成本優勢加上30um UTG原材被廠商壟斷，柔性蓋板大多採用CPI，但要達到完美的無色透明難度較大，主要是CPI的透明度與其耐高溫存在著相互矛盾，並且在耐磨性及表面塑料手感方面也是急需再改善的課題。而UTG柔性玻璃的優勢在於可減薄到具有可彎折的特性，同時具有普通玻璃的性質，透光好、硬度高，可以有效隔絕外界氣體，減薄後彈性模量和硬度不變，摺痕也較為輕微。

UTG玻璃的製作方法可分為一次成型與二次加工成型，取決於是否有能力自製較薄的原材玻璃。一次加工成型著名的有SCHOTT的非接觸式窄縫連續下拉法，也是目前能穩定做到30um甚至以下厚度量產的廠商，在生產中玻璃表面與狹縫接觸，需增加導流器改良平整度較差的問題。緊跟其後康寧的溢流下拉法，在整個過程中不會接觸到外界，所以玻璃板表面平整潔淨，不需要再研磨拋光。

▲CPI、UTG比較。（圖／TrendForce）

▲CPI、UTG比較。（圖／TrendForce）

上述作法所產生的玻璃可以直接使用在手機蓋板上。為了打破壟斷的局面，以及縮短與CPI將近快一倍的價差，兆虹精密推出一次成型的透明微晶玻璃，產品厚度最薄已經可以達到30um，東旭集團的騰宇光電更是建置首條一次成型超薄柔性電子玻璃（UTG）生產線並於近期開始投產。

相對地，無法規模化直接生產超薄玻璃原材的玻璃廠商，則是利用二次玻璃化學加工減薄製程來達到超薄的需求規格，在UTG減薄方案供應商中，長信、凱盛均已具備相當完善的量產規模，進入華為、榮耀摺疊屏UTG核心供應商。後續UTG玻璃仍須克服預防破裂塗層帶來的塑膠感以及異形切割挖孔良率挑戰。

TrendForce認為，柔性蓋板在中長期的發展上，CPI由於量產技術成熟仍具備價格優勢，目前仍是未來中尺寸摺疊產品可能的首選。而UTG玻璃供應商除了需要持續改善塗布防爆層所造成的塑膠手感外，還需要突破肖特30um以下原材獨供的狀態。在一次成型的較薄玻璃原材仍掌握在少數廠商的情況下，透過二次薄化加工的工序與良率仍將左右UTG整體成本。

由於現今的摺疊手機的輕薄耐用程度已有提升，在性能、影像效果逐步超越主流直板旗艦機型，加上製程漸趨成熟、材料供應鏈完善等，TrendForce預期，未來關鍵材料成本與整體生產成本將可望持續改善，市場長期發展空間的可期。

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