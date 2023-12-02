蕭美琴認證賴清德有偶包　「被叫賴神所以比較ㄍㄧㄥ一點」

▲民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴日前接受「敏迪選讀」Podcast專訪，於今（2日）播出，對於主持人詢問如何看待參選搭檔賴清德，蕭美琴指出，他是暖男性格，但在當台南市長期間有太多人叫他賴神，變成他有一點偶包，所以大家會覺得他比較「ㄍㄧㄥ（矜持）」一點，但內心是很溫暖的。

對於參選搭擋賴清德，蕭美琴表示，其實跟他認識很久了，在立法院也共事好幾年，他是暖男性格，有一次自己帶助理去環島員工旅遊，他也很熱情請我們整個團隊吃飯，那已經10幾年前，他其實蠻平易近人也很溫暖。

蕭美琴指出，但在當台南市長期間有太多人叫他賴神，變成他有一點偶包，所以大家會覺得他比較「ㄍㄧㄥ（矜持）」一點，但內心是很溫暖的。

蕭美琴表示，自己跟他共事多年，但從來沒有當過他的部屬，可以很坦誠、直接的跟他溝通，賴也很願意對等溝通跟互動，是很溫暖、善良、認真、有正義感的人，彼此幾十年來共事關係、情同兄妹，很多事情還在發展中，現在最重要目標就是勝選。

主持人也追問，賴清德過去被稱為務實台獨工作者、形象比較衝，這個平衡如何拿捏？蕭也回應，不要說他，自己年輕時也很衝，年輕的時候沒有理想性就很難說是年輕，但經過幾十年還沒有務實一點，好像是沒有在接觸社會，不斷累積經驗、認識這個世界，也了解全世界的期待是什麼，也就是維持台海和平穩定、台灣民主蓬勃發展，維持現狀就是全球共識跟最大公約數。