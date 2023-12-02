美法院裁定　國會暴動案「川普不具豁免權」！須面對民事訴訟

▲ 法院裁定川普須就國會暴動中扮演的角色面對民事訴訟。（圖／路透）

文／中央社

美國前總統川普的支持者在2021年1月6日攻擊國會大廈，上訴法院今天裁定川普須就他在此案所扮演的角色面對民事訴訟，駁回他聲稱具豁免權的主張。

路透社報導，美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院合議庭認為，川普當天呼籲支持者遊行至國會大廈時，是以「總統候選人個人身分」行事。美國總統僅在官方作為方面才能免於民事訴訟。

川普的支持者為推翻2020年大選結果而暴力攻擊國會大廈，美國國會警察和民主黨籍議員試圖要川普負責，上述裁定解決了讓川普面對訴訟的法律障礙。

此案是川普面臨的多項民事和刑事訴訟之一。共和黨籍的川普正爭取黨內提名參加明年總統大選，目前在民調上遙遙領先其他競爭者。

這項獲得一致同意的裁定只關注川普是否可成為被告，並未著墨案件本身的實質內容。

川普辯稱，他的演說敦促支持者「拚命戰鬥」反對國會認證大選結果，這屬於「公眾關心的議題」，在他的官方職責範圍內。

川普發言人今天說，這項裁定「侷限、狹隘、屬程序性質」，川普在攻擊事件當天是「代表美國人民行事」。

川普在指控他非法密謀推翻2020年大選結果的聯邦刑事訴訟中提出類似豁免權主張，但法官尚未對此做出裁定。

上訴法院今天做出的裁定闡明不會影響川普可能的刑事豁免，但這兩起案件都涉及川普在國會大廈攻擊事件之前和期間的行為。

國會大廈警察布萊辛格姆（James Blassingame）與漢比（Sidney Hemby）在訴訟中指責川普應為他們在事件中所受的身體和精神傷害負責。

他們的律師馬龍（Patrick Malone）在聲明中說：「今天的裁定表明，若有人危害我們的民主、危害宣誓捍衛民主之人的性命，將被追究責任。」（譯者：屈享平／核稿：曾依璇）