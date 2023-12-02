徐巧芯捲賄選疑雲　許淑華籲「若有錯要自己擔」：不要再抹黑別人

▲台北市議員許淑華。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

2024立委選舉進入倒數43天，國民黨台北市立委參選人、市議員徐巧芯自爆，她的選區內有幾位里長因贈送重陽節壽麵及購物袋，而遭檢方約談，引發外界熱議。對此，徐的對手、民進黨立委參選人許淑華2日說，做事細節需要自行注意，是非對錯就交給司法，「唯一要記得，若真的有錯，錯誤要自己承擔」，不要再繼續栽贓抹黑攻擊別人。

針對送壽麵及購物袋遭質疑賄選，徐巧芯說，當天市場松山區里長促進會活動，她自己登記行程就寫得很清楚，就是收到邀請函，而且是場藍營里長的固定聚餐，但現在卻有17位里長被檢調約談。

徐巧芯質疑，司法檢調搞不清楚狀況，為了民進黨選情刻意抹黑別人，這樣的選舉伎倆大家看多了，不會被騙。她說，當天的議員都是被邀請的，包括秦慧珠、詹為元都有在現場，當天就不是為了個人辦的活動，當天的餐費也不是她出的，活動也不是她要求他們辦的。

「我要為無辜捲入這場選舉的人抱屈。」針對徐巧芯爆出賄選疑雲，許淑華表示，關於她的對手徐議員發生的事，對於事件本身，「我不揣測、不影射、不評論」，做事細節需要自行注意，是非對錯就交給司法。

許淑華強調，唯一要記得，若真的有錯，錯誤要自己承擔。她指出，第一線服務的里長們平時每天打拚流汗，大家之間的服務與互動從來沒有在分黨派，「也絕對不應該讓真正在第一線踏實努力的人，因為妳疏忽細節而受牽連、受傷害！」

許淑華說，大家應該都不會忘記，徐巧芯在跟費鴻泰委員初選時，既不斷的在深夜逼迫里長，又惡意指控費委員在黨員投票時賄選，各種花招百出。

許淑華表示，如果徐巧芯做地方服務有耍花招一半的認真，何苦需要不斷的煽動仇恨與秀下限？這樣子做人做事，讓過去曾經幫助過她的人，讓在第一線認真服務的每一個人，情何以堪？

「現在，她發現情況不利，就故技重施。一下子影射是我檢舉她，一下子無限上綱到國家機器報復她，反正千錯萬錯，都不是她的錯。」許淑華說，她真心奉勸徐議員，不要再繼續栽贓抹黑攻擊別人，也不要再繼續避重就輕轉移焦點，「老招一用再用，選民都看在眼裡」。

許淑華呼籲徐巧芯，自己好好面對司法，是否清白交給司法判定，不要再造成里長們的困擾。她也強調，投票倒數四十幾天，各種政治口水會越來越多，「我無懼口水，專注服務、還是繼續認真打拚」，始終堅信「慈悲沒有敵人，從政但求問心無愧」，堅持走正道，一定會贏！