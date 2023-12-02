　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

億萬富豪找回被拐25年兒！他秒獲「3套豪宅」認：身世沒告訴女友

▲▼億萬富豪找回被拐25年兒子。（圖／翻攝自極目新聞）

▲億萬富豪找回被拐25年兒子。（圖／翻攝自紫牛新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

曾懸賞百萬人民幣尋子的大陸億萬富豪解克鋒，12月1日終于找到失散25年的兒子。當日下午5時許，解克鋒夫婦帶着兒子解清帥前往河北邢台威縣，和老家的親人們團圓。在前往老家的大巴車上，解清帥和母親并排而坐，他和母親的手緊緊相握。解清帥說，他知道自己身世的消息三四天了，需要一些時間慢慢适應。他還說，這事還沒告訴女友。

綜合陸媒報導，兒子被拐第25年，終於回家了。12月1日下午，52歲的解克鋒與家人，和兒子解清帥相見。這一抱，他們足足等了25年。

1998年春節前，剛出生3個月的解清帥在家中失蹤。此後，解克鋒踏上漫漫尋子路，他曾承諾願用百萬（人民幣，下同）重金酬謝送回兒子的人。5天前，好消息傳來，河北邯鄲一名男孩人臉辨識比對成功。

▲▼億萬富豪找回被拐25年兒子。（圖／翻攝自極目新聞）

12月1日凌晨4時許，解克鋒連發數條朋友圈，「睡不著，想解清帥兒子」、「一夜沒有睡覺，想抱抱兒子」。凌晨5時48分，他發朋友圈稱，「一夜沒有睡覺，精神十足，出發。」

12月1日下午2時許，解克鋒一家早早來到邢台市公安局襄都分局門口，等待與失散25年的兒子相見。

雖然激動得一夜未眠，但解克鋒依舊精神奕奕。他表示，5天前他突然接到警方電話，經過人臉比對，兒子解清帥找到了，「太激動了，這一天我等了25年。」28日晚，DNA比對結果出來，「兒子找到了！」

據先前報導，1998年春節前，解克鋒在外做工程，河北邢台的家中，只有妻子一人照顧三個月大的二兒子解清帥。當年臘月初四下午，解克鋒妻子到附近100公尺的地方買菜，因為距離較近，所以沒有鎖門。當時解清帥睡在自家店鋪後的屋裡，等她買完菜回家時發現，兒子不見了。

▲▼億萬富豪找回被拐25年兒子。（圖／翻攝自極目新聞）

▲解克鋒朋友圈。（圖／翻攝自極目新聞）

解克鋒的妻子回憶，自己離開店家前，門口有兩名年齡約35歲、南方口音的男子。回來後，兩個男人不見了，孩子也不見了，他們懷疑孩子是被拐賣了。

事發後，解克鋒第一時間報了警，也發動親戚朋友一同尋找，但都沒有結果。此後，解克鋒一家人尋子的範圍越來越大，從邢台周邊到北京、天津、河南等河北週邊省市，再到全大陸。同時，解克鋒也在努力將自己的事業做大，據了解，目前他已有上億身家。

2022年，解克鋒因懸賞百萬尋子再次被多家媒體報導。他受訪時稱，家裡為這位二兒子準備了3套裝修好的房子，如果提供線索給20萬，如果把孩子找到送回來，將給予100萬。

如今，解克鋒終於找回了兒子。解克鋒從警方處得知，解清帥被拐到離邢台不遠的邯鄲市，養父母早逝，一直跟著爺爺奶奶長大。近年來解清帥在成都工作，目前還沒結婚，得知自己的身世後，他刻意從成都飛回河北。

▲▼億萬富豪找回被拐25年兒子。（圖／翻攝自極目新聞）

▲解清帥和母親並排而坐。（圖／翻攝自極目新聞）

「他吃了不少苦，太心疼了」，解克鋒哽咽道，他已經為兒子準備好了房子，都已經裝修好了，2日他打算帶兒子去提一輛車，「特別對不住孩子，我想把這25年缺失的，都補回來。」

提到孩子這些年的經歷，解克鋒的妻子忍不住落淚，「這個兒子從小沒有感受過母愛和父愛，我們想好好補償他，讓他感受到家庭溫暖。」

現場，解克鋒的大女兒也幾度落淚，她說，父親一直以來沒有放棄過尋找哥哥，他們一家都在期盼哥哥回來，終於能團聚了。1日下午5時許，解克鋒和兒子走出公安局大門，坐上前往歡迎儀式現場的巴士。巴士車上，解清帥手裡舉著紅花，母親坐在他身邊，兩人不停擦拭眼淚。這一天，他們等了25年。

▲▼億萬富豪找回被拐25年兒子。（圖／翻攝自極目新聞）

▲解清帥的哥哥（右一）走上前加了弟弟的微信。（圖／翻攝自極目新聞）

在前往老家的大巴車，解清帥和母親一起坐，他和母親的手緊緊相握。解清帥說，他知道自己身世的消息三、四天了，需要一些時間慢慢適應。他還說，這事還沒告訴女友。

在此間隙，解清帥的哥哥走上前加了弟弟的微信說，「現在就把你拉進家庭群。」當晚，解克鋒帶著兒子回到河北邢台威縣的老家認親。

解克鋒表示，家產由4個子女平均分，傾向多分給二兒子，以彌補沒有照顧好他。

ET快訊
《棒棒堂》四棒同框！　王子笑曝「這2人變化頗大」
張艾嘉獨子時尚婚紗照公開！　王令塵婚禮交給名模妻
啦啦隊女神「下班出車禍」！　無奈：三寶別出門
冬季限定「草莓生乳捲」回來了　每天只賣300條
供應商提供假零件！　「全球上千客機」剉咧等
評價韓國實力不差　劉基鴻扛中華隊4棒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

億萬富豪找回被拐25年兒！他秒獲「3套豪宅」認：身世沒告訴女友

習近平視察海警東海指揮部　強調提升海上維權執法能力

大陸接受阿富汗塔利班派駐大使　創全球首例

海底撈19歲天菜店員！「特別服務」超會撩　脫下口罩女網友更嗨翻

史上最地獄咖啡！大陸「蔥香拿鐵」爆紅　網一看製作過程沉默

發大財了！大陸挖到「超億噸級油田」　深藏勘探「禁區」

不准外送員進星巴克！女顧客喊「污染空氣」　網見她下場超解氣

為習近平訪越舖路　王毅談農產品開放與鐵路互聯

餐廳老闆娘剪綵「雪乳巨到快hold不住」　港星PO美照幫指路

男子住飯店想煮熱水喝　打開熱水壺竟發現多雙襪子！

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

手沖咖啡的穩定性測試　她倒細小水柱「繞蚊香」

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

不給摸！米克斯耳朵超靈活　手靠近就往後貼：先給肉肉

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

億萬富豪找回被拐25年兒！他秒獲「3套豪宅」認：身世沒告訴女友

習近平視察海警東海指揮部　強調提升海上維權執法能力

大陸接受阿富汗塔利班派駐大使　創全球首例

海底撈19歲天菜店員！「特別服務」超會撩　脫下口罩女網友更嗨翻

史上最地獄咖啡！大陸「蔥香拿鐵」爆紅　網一看製作過程沉默

發大財了！大陸挖到「超億噸級油田」　深藏勘探「禁區」

不准外送員進星巴克！女顧客喊「污染空氣」　網見她下場超解氣

為習近平訪越舖路　王毅談農產品開放與鐵路互聯

餐廳老闆娘剪綵「雪乳巨到快hold不住」　港星PO美照幫指路

男子住飯店想煮熱水喝　打開熱水壺竟發現多雙襪子！

愛愛太猛突爆血！他一低頭…驚見「小肉條」斷了

MMA／出道15年的威嚴！「SHINee’ s back」開口爆雞皮　6人氣曲開全麥熱跳

綠營大咖齊聚高雄力挺李柏毅　賴清德親贈「美德毅起護台灣香火袋」

郭台銘退選後首發聲　憶亡弟郭台成：12月是他的生日月

iPhone 16「8項爆料」流出！　新增實體拍照鈕最吃驚

藍營立委呂玉玲龍潭競總成立　「禿子、燕子、君子、柱子」力挺

王美惠賴清德聯合競總成立　張秀華問賴清德：說好的圖書總館呢？

張艾嘉獨子時尚婚紗照公開！　王令塵婚禮交給名模妻「細節藏暖意」

戀上「豆花美眉」屢次跟監、示愛遭拒　男遭法院下令1年不得騷擾

黃氏兄弟瑋瑋「跨界」台中開唱　連飆12首歌獻粉絲

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

大陸熱門新聞

癌末男大生搭公車被逼讓座！還遭一巴掌打暈

老闆娘剪綵　雪乳巨到快hold不住

發大財了！大陸挖到超億噸級油田

海底撈員工跳「科目三」爆衝突　2桌人打起來

海底撈19歲天菜店員！特別服務超會撩

親生爸找上門竟是億萬富翁　他被拐25年激動認親

打麻將輸萬元！她報警抓牌友　自己也出事

男喊不想活得太累！竟給女友下藥

她揉眼竟「掉出1條蟲」嚇傻！60多條寄生雙眼

男子住飯店煮熱水喝　開壺竟見襪子

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

不准外送員進星巴克！她喊污染空氣後續下場超解氣

億萬富豪找回被拐25年兒！他秒獲3套豪宅

網紅小濤在非洲被捅7刀慘死 警尋血腳印上門...陸籍嫌犯正清理傷口

更多熱門

相關新聞

親生爸找上門竟是億萬富翁　他被拐25年激動認親

親生爸找上門竟是億萬富翁　他被拐25年激動認親

河北邢台男嬰解清帥25年前被人偷走，父親曾花光積蓄尋找兒子，但為了讓孩子回來後有個好的生活環境，他振作起來創業。之後，他成為了億萬富豪，發出懸賞百萬人民幣尋子，還為丟失的解清帥備下3套房產。時隔25年後，江西警通過高科技，尋找到解清帥，當時孩子正在四川打工，1日在老家河北邢台舉行認親儀式。

女大生50萬被賣掉大逆轉！本尊回應揭現況

女大生50萬被賣掉大逆轉！本尊回應揭現況

22歲小妹遭暗黑交易50萬賣掉…人肉轉運到緬甸

22歲小妹遭暗黑交易50萬賣掉…人肉轉運到緬甸

私生子也賣的「狠婦」余華英受審 法院外聚集「尋親者」盼團圓

私生子也賣的「狠婦」余華英受審 法院外聚集「尋親者」盼團圓

「徐州8孩母」判決出爐！ 丈夫董志民「虐待＋非法拘禁」判9年徒刑

「徐州8孩母」判決出爐！ 丈夫董志民「虐待＋非法拘禁」判9年徒刑

關鍵字：

解清帥解克鋒拐賣億萬富豪

讀者迴響

熱門新聞

海底撈「特別服務」害慘台灣　店員崩潰：要離職了

即／電纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」釀1死4傷

即／國3中寮隧道13車連環撞　多人送醫

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

驅魔手法曝！至親徒手伸進喉嚨抓鬼　雲林29歲男慘死

獨／疑「驅魔儀式」變全家害命　雲林29歲男死亡

護理師「172完美比例」鄉民：不科學

母兇「手」插兒喉驅魔致死　一家和樂生活照曝

正妹東區被搭訕「我已婚是3個孩子的媽」

AV女優吳夢夢當街激戰老司機　畫面曝光

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

網紅營養師抓包「前女友激戰洋男」：我也跟別人上床

女主播舉報老公吸毒！　「裸體倒在女兒身旁」照片震驚全韓

UNIQLO感謝祭下殺66折！羽絨衣激省千元

從3C界消失？七年級「國小最強輸入法」現況曝光

更多

最夯影音

更多
陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥
四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面