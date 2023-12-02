億萬富豪找回被拐25年兒！他秒獲「3套豪宅」認：身世沒告訴女友

▲億萬富豪找回被拐25年兒子。（圖／翻攝自紫牛新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

曾懸賞百萬人民幣尋子的大陸億萬富豪解克鋒，12月1日終于找到失散25年的兒子。當日下午5時許，解克鋒夫婦帶着兒子解清帥前往河北邢台威縣，和老家的親人們團圓。在前往老家的大巴車上，解清帥和母親并排而坐，他和母親的手緊緊相握。解清帥說，他知道自己身世的消息三四天了，需要一些時間慢慢适應。他還說，這事還沒告訴女友。

綜合陸媒報導，兒子被拐第25年，終於回家了。12月1日下午，52歲的解克鋒與家人，和兒子解清帥相見。這一抱，他們足足等了25年。

1998年春節前，剛出生3個月的解清帥在家中失蹤。此後，解克鋒踏上漫漫尋子路，他曾承諾願用百萬（人民幣，下同）重金酬謝送回兒子的人。5天前，好消息傳來，河北邯鄲一名男孩人臉辨識比對成功。

12月1日凌晨4時許，解克鋒連發數條朋友圈，「睡不著，想解清帥兒子」、「一夜沒有睡覺，想抱抱兒子」。凌晨5時48分，他發朋友圈稱，「一夜沒有睡覺，精神十足，出發。」

12月1日下午2時許，解克鋒一家早早來到邢台市公安局襄都分局門口，等待與失散25年的兒子相見。

雖然激動得一夜未眠，但解克鋒依舊精神奕奕。他表示，5天前他突然接到警方電話，經過人臉比對，兒子解清帥找到了，「太激動了，這一天我等了25年。」28日晚，DNA比對結果出來，「兒子找到了！」

據先前報導，1998年春節前，解克鋒在外做工程，河北邢台的家中，只有妻子一人照顧三個月大的二兒子解清帥。當年臘月初四下午，解克鋒妻子到附近100公尺的地方買菜，因為距離較近，所以沒有鎖門。當時解清帥睡在自家店鋪後的屋裡，等她買完菜回家時發現，兒子不見了。

▲解克鋒朋友圈。（圖／翻攝自極目新聞）

解克鋒的妻子回憶，自己離開店家前，門口有兩名年齡約35歲、南方口音的男子。回來後，兩個男人不見了，孩子也不見了，他們懷疑孩子是被拐賣了。

事發後，解克鋒第一時間報了警，也發動親戚朋友一同尋找，但都沒有結果。此後，解克鋒一家人尋子的範圍越來越大，從邢台周邊到北京、天津、河南等河北週邊省市，再到全大陸。同時，解克鋒也在努力將自己的事業做大，據了解，目前他已有上億身家。

2022年，解克鋒因懸賞百萬尋子再次被多家媒體報導。他受訪時稱，家裡為這位二兒子準備了3套裝修好的房子，如果提供線索給20萬，如果把孩子找到送回來，將給予100萬。

如今，解克鋒終於找回了兒子。解克鋒從警方處得知，解清帥被拐到離邢台不遠的邯鄲市，養父母早逝，一直跟著爺爺奶奶長大。近年來解清帥在成都工作，目前還沒結婚，得知自己的身世後，他刻意從成都飛回河北。

▲解清帥和母親並排而坐。（圖／翻攝自極目新聞）

「他吃了不少苦，太心疼了」，解克鋒哽咽道，他已經為兒子準備好了房子，都已經裝修好了，2日他打算帶兒子去提一輛車，「特別對不住孩子，我想把這25年缺失的，都補回來。」

提到孩子這些年的經歷，解克鋒的妻子忍不住落淚，「這個兒子從小沒有感受過母愛和父愛，我們想好好補償他，讓他感受到家庭溫暖。」

現場，解克鋒的大女兒也幾度落淚，她說，父親一直以來沒有放棄過尋找哥哥，他們一家都在期盼哥哥回來，終於能團聚了。1日下午5時許，解克鋒和兒子走出公安局大門，坐上前往歡迎儀式現場的巴士。巴士車上，解清帥手裡舉著紅花，母親坐在他身邊，兩人不停擦拭眼淚。這一天，他們等了25年。

▲解清帥的哥哥（右一）走上前加了弟弟的微信。（圖／翻攝自極目新聞）

在前往老家的大巴車，解清帥和母親一起坐，他和母親的手緊緊相握。解清帥說，他知道自己身世的消息三、四天了，需要一些時間慢慢適應。他還說，這事還沒告訴女友。

在此間隙，解清帥的哥哥走上前加了弟弟的微信說，「現在就把你拉進家庭群。」當晚，解克鋒帶著兒子回到河北邢台威縣的老家認親。

解克鋒表示，家產由4個子女平均分，傾向多分給二兒子，以彌補沒有照顧好他。