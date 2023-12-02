發大財了！大陸挖到「超億噸級油田」　深藏勘探「禁區」

▲大陸挖到超億噸級油田。（圖／央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸第一大油氣田又有新發現！12月1日，中國石油長慶油田宣布，在甘肅省環縣洪德地區發現地質儲量超億噸級整裝大油田。長慶油田稱，目前在洪德地區提交的石油探明儲量超過5000萬噸、預測石油儲量5620萬噸，具備建設年產50萬噸規模的原油生產能力。

據《新華社》報導，鄂爾多斯盆地是大陸油氣資源的聚寶盆，長慶油田已在這裡建造了年產6,500萬噸世界級特大型油氣田。洪德油田位於鄂爾多斯盆地地質條件極為複雜的西部地區，由於地質斷層、裂縫交錯，歷經十餘年勘探攻關卻長期難以突破，曾經一度成為石油勘探「禁區」。

中國石油長慶油田分公司副總經理牛小兵表示，2021年6月開始，長慶油田借助三維地震技術大面積覆蓋支撐引導，石油探勘再次部署洪德地區尋找構造性油藏，兩年時間先後在23口探井獲得高產工業油流，其中3口井日產油超過百噸。截至目前，長慶油田已在此地區提交石油探明儲量超過5,000萬噸、預測石油儲量5,620萬噸，一個超億噸級大油田浮出水面。

牛小兵稱，隴東地區超億噸級整裝大​​油田的發現標誌著鄂爾多斯盆地西部斷層複雜區域石油勘探獲得重大突破，開闢了盆地西部石油勘探開發新領域。

牛小兵說，長慶油田已在鄂爾多斯盆地建成了年產6,500萬噸世界級特大型油氣田，「洪德地區石油勘探快速突破，油田開發也加速跟進，目前原油日產水準達到504噸，已發現的石油儲量形成具備建設年產50萬噸規模的原油生產能力。」