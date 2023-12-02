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網紅營養師PO照控：未婚妻劈腿偷吃　還要求「開放式性關係」

▲▼營養師Ricky。（圖／翻攝臉書／營養師Ricky）

▲營養師Ricky與未婚妻白白。（圖／翻攝IG／chang_ricky_life）

記者葉國吏／綜合報導　

健身網紅營養師Ricky，12/02遭未婚妻白白指控「分手奪產」，稱他要求「開放式性關係」、「婚後想要三妻四妾」。對此Ricky2日凌晨在社群發文回擊，指控年初某天未婚妻先提了讓彼此有「開放式性關係」，偶然發現未婚妻白白與外籍男子曖昧挑逗，直言他被劈腿了。以下Ricky回擊全文：

▲▼營養師Ricky。（圖／翻攝臉書／營養師Ricky）

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▲營養師Ricky貼出未婚妻跟男子的合照。（圖／翻攝臉書／營養師Ricky，下同）

對不起 我自己感情的事情沒處理好，也讓我逼自己去面對我一直不想面對的一切
我被劈腿了（你們也可以說我被戴綠帽了）
年初某個夜晚白白突然跟我說，我們好像一直都很穩定，去年也求婚了，也要準備結婚了，但是我們好像都把最青春的年華只給了彼此，如果可以的話，我們可以在結婚之前有彼此可以去找異性的機會，類似開放式關係的狀態。當下的我聽到，先是錯愕，溝通了解之後，覺得我並不排斥，所以我跟她討論開放式關係的話題，但並沒有一個結論就先暫緩了
經過一段時間，某天下午工作上需要她的手機做協助，一直以來我們也都不會限制彼此看對方手機，我意外的看到了她跟一位外國男生的Line對話，整個對話過程充滿了曖昧跟挑逗，類似你這樣很性感非常好看，她回來我床上你就知道，以及大量分享彼此生活的內容、通話甚至是視訊
當下的我非常震驚，接著錯愕，最後剩下崩潰，我不知道我要怎麼接受，我也不知道接下來該怎麼辦，「我要跟她攤牌我知道了嗎？」「還是我應該先收集更多內容嗎？萬一是誤會怎麼辦？」但我是一個藏不住情緒的人，白白很快地就發現了我的不對勁，我才把我知情了這件事告訴她
我也才意識到為什麼前一陣子，白白會跟我討論開放式關係的議題，原來我戴綠帽了。
當下的我真的崩潰了…不知道該怎麼辦，好像只剩下兩個選擇：
1.白白封鎖這個男生
2.我們直接分手
白白告訴我：我沒有辦法封鎖他
但當時的我真的離不開她，我想到這七年來彼此付出的時間、情感、回憶，我真的無法割捨，我也做不出決定，想到我們之前討論過趁我們結婚定下來之前，給彼此更多的機會去認識認識異性。我為了說服自己並留下這段感情，我也非常害怕真的分手之後，她會傷害自己。所以我同意了這樣的關係，允許他們之間的曖昧，說服自己也可以跟她一樣，我們之間是平等的。我以為這樣的關係下，我們終於平等了。
過一陣子白白跟我溝通她清明連假4天，有國外朋友要來台灣玩，她要陪他出去4天3夜，我詳細追問後，她才跟我承認就是那個外國男生（圖二）。一開始我拒絕了，我也希望連假可以陪我，她不斷地說服我，最後我還是妥協了，但要求白白不要跟他一起過夜，她也同意了，也同意我在這個連假可以找異性朋友出去。
到了連假，這4天對我來說，每天都是折磨，我只祈求時間可以趕快過去
但 當時的我，實在是太沒安全感了，我在家腦補各種他們兩個出去的畫面，我開始找讓我有安全感的方式，我知道她的iPad是有連動她的手機，我告訴自己如果iPad 在平常的位子，沒有被藏起來，我就可以安心了。
但跟我預料的不一樣，iPad不見了，在衣櫥裡面找到了，我做了一個非常錯誤也不對的行為，我沒有經過白白的同意打開來看。看到了連動的相片以及影片，有她送他Gucci手環、親密的照片、親吻的照片，還有我不想面對的影片，影片中男生說Will you marry me？白白說了Yes…
看到這個畫面的我，我的世界是天旋地轉，原來開放式關係需要承受這一切，原來我單膝下跪說出你願意嫁給我嗎的那個畫面，男主角不一定只能是我，為什麼會變成這樣...
我開始會盯著她的手機定位，西門町附近晃、白白帶著他去我們最常去的酒吧、居酒屋…到了晚上11點我以為她準備要回來了，但定位跑到了成都路上，我想著拜託不要是旅館…
明日大飯店，兩個小時（圖三）

▲▼營養師Ricky。（圖／翻攝臉書／營養師Ricky）

▲營養師Ricky貼出未婚妻的行程。

後來她可能為了平衡我的心理狀態，主動告訴我，我也可以去認識異性啊，可以使用交友軟體，但我不能用本名、照片不能露臉，經歷了1~2個月，我約到了一個女生一起出去，我詢問白白之後，她告訴我，你急什麼？這麼猴急嘛？最後就不了了之
之後我們也來來回回溝通非常多次感情的事情，經歷了無數次的爭執，我也開始去看心理諮商，去試圖了解我們感情怎麼了、了解我的問題，但心理狀態始終非常的不平衡。接著遇到了很久之前就約好的三兄弟旅行，她告訴我說趁這個機會你也去國外認識女生、要曖昧、要上床的都在國外解決。我也同意了
我真的在上海認識了一位女生，跟那女孩相處了一天，我突然發現我非常非常快樂，我有了被尊重、平等的感覺，跟我當初最單純的戀愛感一樣
回來台灣之後，剛好白白準備出國，我也知道國外的這幾天，她是住在那個外國男生家裡。只是在這幾天天我發現我都好難過，自己在家放聲大哭了數次，因為我想到那個最純粹的戀愛感、想到我們第一年在一起的時間，那個時候的快樂怎麼這麼簡單...
怎麼變成我在員工面前沒有叫她「白姐」，只要被她抓到一次，我就需要匯款給她3000（圖四）。白白覺得我弟弟在言語上對她有冒犯，她以經紀人的身份不准我家再使用我任何的肖像，我堅持我想要幫忙我家，她以傷害自己作為威脅，我非常害怕，她說只要我對她下跪，她不去傷害自己也讓我家繼續用我的肖像，我跪了。曾經在工作場合，我先跟工作人員對話，不是由她經紀人先對話，她以直接中斷工作威脅我。
我開始做很多的事情，都是為了得到白白的一句肯定、尊重與平等。這些年因為不斷地被否定，所以我很極力地想要得到她的肯定。我知道她喜歡她也很想要，所以不斷地送給她超出我能負荷的精品飾品、勞力士、香奈兒各種名牌（圖五），我覺得這能證明我很愛她。給她我的時間，就算是犧牲上班時間，她希望我陪她，我就會馬上斷開工作為了陪她看精品。情侶之間的爭吵，我先道歉，因為我知道我不想要為了爭口氣，犧牲我愛的人，做了那麼多，我都只想得到她的肯定

▲▼營養師Ricky。（圖／翻攝臉書／營養師Ricky）

▲Ricky表示，為了得到未婚妻肯定不斷贈送奢侈品。

也因為我發現我接受我們之間的開放式關係，我也嘗試跟別的女生發生關係後，我為什麼不快樂，過程中我一直不斷地來回去諮商，想要釐清我到底怎麼了，我越來越了解自己我也希望跟她溝通，但只要我回到她的身旁，跟她溝通過程中我又變回了原本的狀態，所以就在諮商後、變回原本、諮商後、變回原本的狀態中輪迴，一下說這樣，又推翻自己說的話，所以她開始覺得我講話反反覆覆，是一個愛說謊的人。
經過再無數次的爭吵，我們還是需要持續相處，所以她希望我放下過去的事情，也不要再有認識其他異性的想法了，但我發現事實是她跟男生的相處鬧翻了，他們曖昧跟調情了近半年時間，而我也去上海認識那個女生一天，她認為應該是兩清。 我非常的不平衡，可是我離不開她，我又想起了之前討論過的開放式關係，因為我覺得這樣很平等、可以平衡我們的所有狀況，我還能跟她繼續在一起，可是她不同意了，所以有了我想要的開方式關係、結婚後的三妻四妾，就是在這樣混亂、爭吵、狀態反覆之下的言論。後來我持續去諮商了好幾次，我終於釐清了。我根本不是要開放式關係、我也不是想要三妻四妾，我的心理想要的逃離這個狀態、這個人，我非常渴望一段互相尊重的感情
我們甚至做過一個協議，因為我很喜歡也很渴望有自己的小孩，白白說她不想要小孩、她沒有耐心，她可以幫我生小孩，前提是我需要負責小孩所有的照顧、責任、教養跟要求我送一顆愛馬仕包作為生小孩的補償，我曾經同意，但後來我覺得孩子需要在雙方都願意並且不能用任何物質交換的，如果白白不願意，那我願意為了白白不要小孩了。
但就在分手前幾天，她在日本逛到了愛馬仕精品包，她要求我當下買愛馬仕精品包給她，我拒絕了她的要求，她跟我在電話中大吵大鬧了6小時，找各種小事跟我吵，我真的受不了了，在她說出分手後我同意了，這就是我們感情的結尾
接著開始來回談復合，通訊軟體、面對面都有，直到最後一次在我家，她希望可以跟我有最後一次的溫存，我拒絕了。跟以前交往中的爭吵一樣，開始大吵大鬧，一定要待在我家，進我的房間直接反鎖，我不知道她獨自在裡面會不會做出傷害自己的事，我希望她可以離開我家，至少離開這個環境換個情緒狀態。我請她離開我家走，但她不願意，當天我經過整天的開會、諮詢、合作洽談，我非常疲憊，我希望趕快結束這一切。
對不起，我動手了。
我拉她、抱她，把她弄出我家。過程中她也賞我20個巴掌、踹我、槌我，砸我家裡的裝飾、破壞我的拍攝工具、想把租屋處的電視毀了、甚至想要到夥伴的辦公室把大家的電腦、螢幕全部毀掉。對不起，我在這時候確實用比較大的力量阻止她的動作，嘗試讓她冷靜下來，我知道這些舉動讓她也受到了傷害，我對她感到非常抱歉，當天時間也很晚了，也擔心後續她會傷害自己，所以我開車送她回家，親自確認她到了她家。
-
我一輩子都會感激當初她陪伴我Youtube最初的創立跟初期幫忙，隨著工作模式轉型為公司，身份不再是合作夥伴，很感謝她的付出，也很遺憾。感情本該是兩人之間的事，面對單方面鋪天蓋地的指控，本來不想做任何回應，但隨著大家的疑慮不斷加深，我想我還是有必要說明。
最後，我非常擔心因這件事不得已發展到這地步，在諸多壓力之下，會造成不幸的遺憾，或是再發生跟8月一樣的事，誠摯希望這件事能就此告一個段落。抱歉佔用大家的時間閱讀，謝謝大家。

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