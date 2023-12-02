3縣市炸雨！今晨最低14.1℃　濕冷到下週二

▲基隆、新北、宜蘭大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）



記者葉國吏／綜合報導

東北季風持續發威，今晨最低溫出現在新北瑞芳14.1度，大台北、東半部持續濕冷，氣象局針對基隆、新北、宜蘭發佈大雨特報。下周二起鋒面遠離各地晴朗穩定。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(2)日「東北季風」影響，大台北及東半部有局部短暫雨，北海岸及宜蘭有較大雨勢；北台濕冷，中南部白天舒適、早晚涼。

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▲3縣市大雨特報。（圖／中央氣象署）



各地區氣溫：北部14至19度、中部15至26度、南部17至28度、東部14至26度。明(3)日「東北季風」略減弱，水氣仍多，大台北及東半部仍有局部短暫雨；氣溫微升，北台仍偏涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。

東北風影響，宜蘭縣(蘇澳鎮、南澳鄉)已有豪雨發生，今(2)日基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部大雨發生的機率，請注意。

▲最新(1日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬4日20時地面氣壓及降水圖顯示，鋒面快速掠過，中部以北降雨明顯，南部的降雨機率？得再觀察(左圖)。模擬7日20時地面氣壓及降水圖則顯示，「大陸高壓」籠罩，各地晴朗穩定(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）



下週一(4日)氣溫略回升，鋒面在台灣附近醞釀(鋒生過程)、並快速掠過，中部以北降雨明顯，南部的降雨機率？得再觀察，下週二(5日)鋒面遠離，各地天氣好轉，東半部偶有局部短暫雨的機率。下週三(6日)迎風面水氣略增，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨。下週四、五(7、8日)「大陸高壓」籠罩，各地為晴朗穩定的天氣。