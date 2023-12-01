她揉眼竟「掉出1條蟲」嚇傻！揪出雙眼寄生60多條　醫驚：相當少見

▲活蟲還在蠕動。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南昆明一名女子近日覺得眼睛不舒服，揉眼睛時突然有蟲子掉了出來，當看到蟲子在手上爬時，嚇得急忙前往醫院求診。醫生檢查時，在顯微鏡看到了觸目驚心的一幕，只見患者眼表部分有著很多寄生蟲，翻開眼皮，能看到一條條絲線樣的白色寄生蟲正在不停地蠕動。

據《紅星新聞》報導，近日，昆明一眼科醫院接診了一名50多歲的女性病患。經過初步檢查，醫生在顯微鏡下，看到患者眼表部分有不少寄生蟲，翻開眼皮，一條絲線樣的白色寄生蟲在不停地蠕動。

昆明潤城普瑞眼科醫院角膜病乾眼症專科主治醫師表示，大概從病人右眼取出40多條蟲子，左眼取出來10多條，「加起來有60多條」。

醫生表示，雙眼60多條寄生蟲的情況，在臨床上並不常見，「我見得最多的一個才10多條，但是像這名患者有60多條的相對少見，而且每一條蟲都是成蟲。」

據了解，患者覺得眼睛不舒服，揉眼睛的時候，蟲子就掉出來了。她看到蟲子在她手上爬，所以她趕緊到醫院就診。

為了確保每一條寄生蟲都能完整的取出，避免二次感染，醫生在取蟲的過程中小心翼翼，大概半個小時左右，才將患者眼內肉眼可見的蟲體全部取出。

醫生表示，患者眼內取出的都是結膜吸吮線蟲的成蟲，不排除眼內還有殘留的蟲卵，所以患者還需要定時複查。據了解，結膜吸吮線蟲多寄生在寵物身上，大多透過果蠅叮咬傳播。

醫生稱，患者沒有被蒼蠅叮咬的情況，可能是接觸了身上有寄生蟲幼蟲的貓狗之後，直接揉眼睛導致了感染。醫生提醒，家有寵物的一定要定時為寵物驅蟲，及寵物親密接觸後應及時洗手，避免揉搓眼睛增加感染的風險。