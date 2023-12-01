為何不愛回訊息？他喊「給回應是禮貌」　網戰翻：一直密才反感

▲原PO不解，為什麼有很多人都不喜歡回訊息？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

和以前相比，要與朋友聯繫理論上應該更方便、快速，不過就有網友發文拋問，為什麼現在有很多人都不喜歡回訊息？他自己是屬於當天會回完訊息的人，可是身邊的人卻不是如此，讓他感到焦慮。貼文曝光後，引發網友熱議。

男網友在Dcard上，以「為什麼現在人都不喜歡回訊息」為標題發文，提到他常對好友不回訊息而感到焦慮，對方只要沒有回覆，他就會胡思亂想。為了得到好友回應，他會再次私訊，或直接打電話給對方。

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原PO透露，不論對象是誰，他都會在收到訊息的一天內全部回覆完畢，因為他覺得給人回應是禮貌。他認為，如果不知道要回什麼，傳個貼圖其實也可以，但實在不懂為什麼有很多人都會把訊息放著不回？

原PO也在留言處強調，他之所以會再度傳訊息，無非是有事找對方，每次別人找他，他都會趕快回應，但是他找別人時，對方卻消失，「別人一直不給你回應，你感受也不會好吧」。

貼文曝光後，多數網友直呼，「我覺得一直傳訊息最後又打電話有點不尊重對方啦，然後其實回訊息就很看個人，有人就是通知全關，一天回一次訊息，覺得不是什麼重要的事情不用馬上回而已」、「你誰啊？禮貌？你有經過人家允許才發的訊息嗎」、「不回訊息也是一種回應啊」、「因為不重要，不重要的人密我真的懶得回，對方一直密甚至打電話只會讓人反感」。

也有部分網友回應，「默默懂不讀不回的焦慮感，尤其是工作上的事情」、「有時候公事也會遇到這樣的情況，不是要問問題那種，是要問對方要不要接什麼案子，我也跟原PO有一樣的想法」、「我也覺得不讀不回有夠X北、擊敗的」。

還有網友緩頰說道，「能理解原PO的想法，我自己對訊息處理的態度也是相同的作法。這種人建議還是直接放生，很明顯頻率不相同的人而已，或是別主動跟這種人發起話題，一切採取被動，也省得自己在那裡不平衡」。