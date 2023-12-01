有大杯美式、巧克力雪糕！　超商「7大夯品買1送1」只有3天

▲全家7大夯品限時3天買1送1康康五。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸來了！全家即日起連3天於全門市祭出「7大品項買1送1」超殺優惠，包括大杯特濃美式、巧克力脆皮雪糕、農心辛拉麵袋麵等通通有，且不限購買數量，把握機會衝囤。

全家即日起至12月3日限時3天於全台門市祭出「7大品項買1送1」超殺優惠，優惠品項有「Let’s Café大杯特濃美式（不限冰熱）」、「百吉巧克力脆皮大雪糕」、「農心辛拉麵袋麵」、「悦氏Light鹼性水」、「利口樂蔓越莓潤喉糖」、「宅間梅片」及「湖池屋波哆薯圈白松露口味」，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯。

▲7-11祭出限時1天精品咖啡優惠。

另，7-11今（1）日也於OPEN POINT行動隨時取祭出每月限定CITY PRIMA優惠，優惠品項有「CITY PRIMA大杯精品美式同品項買7送4，限量4萬組，現省400元」、「CITY PRIMA大杯精品拿鐵同品項買7送4，限量2萬組，現省440元」、「CITY PRIMA中杯精品美式同品項買7送4，限量4萬組，現省320元」及「CITY PRIMA中杯精品拿鐵同品項買7送4，限量2萬組，現省360元」。