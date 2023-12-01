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台灣黴漿菌有「2不利條件」很難不流行！台大醫示警：院內個案已增加

▲▼台大醫院兒童感染科黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院兒童感染科黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸近期發生多重呼吸道疾病疫情，引起國內民眾對兒童黴漿菌恐慌。感染科權威、台大醫院小兒感染科醫師黃立民今（1）日示警，過去一個月來，院內黴漿菌檢測陽性個案有增加趨勢，進一步分析台灣已經有2大不利因素，過去4年沒有黴漿菌流行，加上周邊國家有黴漿菌疫情，未來1至2個月流行起來的機會非常大。

立法委員邱泰源國會辦公室、台北市醫師公會一同舉辦「秋冬季節病毒蓄勢待發─公私協力攜手全民做好準備迎接挑戰」記者會，會中請到黃立民進行疫情現況進行分析。

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黃立民表示，台灣免疫負債情況嚴重，從流感疫情可以看出端倪，今年流感從年初到現在一直沒有斷，還罕見出現3種（A型H1N1、H3N2，B型）流感病毒同時流行；其次，流感重症死亡通常發生在年長者，兒童死亡少見，但今年也出現兒童死亡個案，代表今年的流感疫情較為嚴重。根據世界各國的推估，免疫負債預期要兩年才能將債還完。

▲▼立法委員邱泰源國會辦公室、台北市醫師公會，秋冬季節病毒蓄勢待發─公私協力攜手全民做好準備迎接挑戰。（圖／記者洪巧藍攝）

▲秋冬季節病毒蓄勢待發─公私協力攜手全民做好準備迎接挑戰記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

至於黴漿菌，疾管署監測顯示，中國大陸北方省分有一波疫情，主要發生在兒童，台灣則是低度流行。黃立民說，其實台大醫院已經看到黴漿菌陽性個案持續增加，再來一兩個月台灣黴漿菌大概很難不流行。

黃立民指出，其實台灣已經有兩大不利因素，其一是國內已經有4年沒有出現黴漿菌流行，依照過往經驗，通常每3~7年會有一波較大流行；其二則是周邊國家黴漿菌在流行，因此今年流行黴漿菌的機率大增，得觀察這波疫情到春節前。

免疫負債另外一大憂心是疾病會變得嚴重，且可能有兩種情況：第一個是多重感染，同時感染兩種細菌、病毒，或者感染病毒後引起細菌感染，都會比較嚴重；第二種情況則是細菌或者病毒本身變的嚴重，例如近期就看到大小孩感染肺炎鏈球菌引起腦膜炎的警訊。

黃立民說，最怕就是因為免疫負債、疫情嚴重擠壓到醫療量能，因診斷醫治都來不及，進而沒有監測到新發生的病毒、細菌。世界衛生組織就是因為這樣，才希望中國大陸把目前多重呼吸道疫情要清楚說明。

至於民眾面對這些呼吸道傳染疾病，黃立民建議，疫苗接種和呼吸道防護是兩大防疫關鍵，疫苗方面包含流感疫苗、新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等，至於呼吸道防護則是戴口罩、勤洗手、和病患保持距離。其肺炎黴漿菌尚未有疫苗可以預防，維持良好呼吸道防護對於一般民眾就更加重要。

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