　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「駭客」犯罪逐年增長　「年齡層降」有小學生熟練駭客工具

▲▼駭客。（圖／CFP）

▲大陸公安部數據顯示，近三年駭客犯罪率上升，年齡層下降。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸公安部11月30日公布數據顯示，黑客（駭客，下同）案件破案數連三年上漲，年均增幅達27.7%，引起外界關注。值得注意的是，隨科技不斷進步，網路上對駭客技術等教程詳細、操作簡便，無需精通便可利用工具進行漏洞掃描、植入木馬或DDoS攻擊等行為，使平均年齡逐年降低，甚至發現有小學生熟練使用駭客工具。

▲▼科技偵查法，監視，監聽，AI，駭客。（圖／視覺中國）

《北京日報》報導，公安部網絡（網路，下同）安全保衛局副局長石鈾向記者介紹，黑客犯罪主要包括非法侵入計算機信息系統，非法獲取計算機信息系統數據，非法控制計算機信息系統，提供侵入、非法控制計算機信息系統程序、工具，以及破壞計算機信息系統等行為。

透過大陸公安部近年抓獲的駭客行為可以發現，犯罪分子除直接入侵、破壞電腦資訊系統外，還通過竊取數據、篡改網站、劫持流量等方式，為電信詐騙、網路賭博、色情、水軍等違法犯罪活動提供技術支持和推廣引流等服務。

科技日新月異，駭客犯罪的作案對象領域更加廣泛，甚至將觸手伸向現實世界，包括遙控停車場升降桿、篡改加油機稅控晶片、干擾環境監測設備等。

同時，AI技術也讓駭客群體找到「新方向」，其作案手法不斷升級，包括使用AI技術偽造人像和語音、利用區塊鏈智能合約漏洞大量增發「虛擬貨幣」套取他人財產等新情況。

此外，在網路資源高度共享的條件下，網上流傳的駭客工具已達上千種，大部分駭客工具教程詳細、操作簡便，犯罪分子無需精通專業技術即可利用這些工具實施漏洞掃描、植入木馬、DDoS攻擊等犯罪行為。黑客犯罪分子的平均年齡逐年降低，甚至發現有小學生熟練使用黑客工具。

ET快訊
Netflix超狂片單來了！　4大台片將上架
「無頭魚屍」當飛機杯！　海豚升天笑容照片曝
入冬濕冷衣服好難乾！　專家教「速乾2撇步」
ET民調／國民黨政黨票支持度33.1%奪冠！　民眾黨14.6
香港客來台1舉動！4張悠遊卡全GG　網怒：快報警
國光女神羞認做「一線鮑手術」！　現場照曝：是粉色的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

花穿毛毯禦寒！零下城市也發貨　陸九重葛、水仙電商年銷百億　

高中就因顏值爆紅！「女神學霸」8年後退學創業　驚人豪門家世曝

陸「駭客」犯罪逐年增長　「年齡層降」有小學生熟練駭客工具

130年「沙漠玫瑰」展出秒殺　超耐旱！植物殺手也能養活

陸禁用「美顏神器」生鮮燈　「肉肉蔬果」即日起「本色」登場

鄭州洪災致380死亡被問責降職　前市長侯紅2年後反升官

中國經濟發展特徵　分析：講發展又要有產業安全

正式超車！拼多多美股收盤漲4%　市值超阿里巴巴

港股被台股超車！中環地標被惡搞改名「國際金融中心遺址」

陸新版外國人永久居留證啟用　「五星卡」登場首日50人領取

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

妹子點外送餐只來「塑膠袋」　友無奈＋好笑：它價值42塊

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

阿信開約石頭老婆…他急放閃！　怪獸許願「遭五月天各種打斷XD」

花穿毛毯禦寒！零下城市也發貨　陸九重葛、水仙電商年銷百億　

高中就因顏值爆紅！「女神學霸」8年後退學創業　驚人豪門家世曝

陸「駭客」犯罪逐年增長　「年齡層降」有小學生熟練駭客工具

130年「沙漠玫瑰」展出秒殺　超耐旱！植物殺手也能養活

陸禁用「美顏神器」生鮮燈　「肉肉蔬果」即日起「本色」登場

鄭州洪災致380死亡被問責降職　前市長侯紅2年後反升官

中國經濟發展特徵　分析：講發展又要有產業安全

正式超車！拼多多美股收盤漲4%　市值超阿里巴巴

港股被台股超車！中環地標被惡搞改名「國際金融中心遺址」

陸新版外國人永久居留證啟用　「五星卡」登場首日50人領取

韓劇《精神病房也會迎來清晨》催淚又治癒　所有疾病的根源都是失去　

金馬影后林品彤 冒雨尖叫捶打　醫生要她跟媽好好溝通

微軟透露收購動視暴雪最大理由　目標讓Game Pass登陸全平台主機

藍綠白都不放過！時力秀「真選舉公報」　候選人涉黑、學倫爭議全上榜

板橋工廠大火慘況曝！名車遭鐵皮淹沒　焦黑「頭等艙」堆成廢墟

兄弟領隊看戰力外名單不驚訝　總教練人選年底前決定

紐西蘭擬禁學生「帶手機到校」！　示警：青少年出現文盲危機

批政見發表只是比賽演講　柯文哲發戰帖：辯論越多越好

黃姵嘉日本上工「一天拍15小時」驚呆了　野田妹氣場太強不敢搭話

樂天新秀感激母校栽培　捐贈5萬回饋東體

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

大陸熱門新聞

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

父母車禍亡她繼承8.6億遺產！老公秒提離婚

三兄弟滯陸「無力自理」　被海基會接回

孕婦經常感冒一查確診愛滋…秒抓老公檢測崩潰

嫌科目三太吵！海底撈顧客爆發爭執

火鍋店驚見「正妹機器人」！真實身分曝光

陸重機網美「高速自撞」　遺體掛護欄慘死

田徑女神被挖6年前差很大！本人認了臉蛋動刀

警告台獨勢力挑釁或突破紅線！ 陸國防部：以武謀獨死路一條

4男讀鬼吹燈　真的挖墓盜出陪葬品

國台辦：民進黨粗暴阻擋媽祖、關帝赴台是最大惡意

習近平母親齊心受訪　回憶丈夫習仲勛

全裸性侵「汽車排氣管」！　陸男當街上演人車活春宮

陸新版外國人永久居留證啟用 「五星卡」登場首日50人領取

更多熱門

相關新聞

鹹酥雞攤「小一弟獨自點餐」被擠到跌倒！爸媽遠處狂拍

鹹酥雞攤「小一弟獨自點餐」被擠到跌倒！爸媽遠處狂拍

一名鹹酥雞攤老闆娘昨日碰見，有位目測小一的弟弟來攤前點餐，由於人潮洶湧，他多次被擠到跌倒，於是她徵得其他客人同意後，破例讓他插隊，眼看弟弟爸媽在遠處拿著手機狂拍，她忍不住火大，直言「訓練小孩獨立不是不可以，但還是要以安全為優先阿！」

「帝王闖紅燈」牽小孩又低頭滑手機　網轟：最爛身教

「帝王闖紅燈」牽小孩又低頭滑手機　網轟：最爛身教

幕後／國安示警中共認知戰大進化　操作台灣引進印度移工變強X島

幕後／國安示警中共認知戰大進化　操作台灣引進印度移工變強X島

花蓮玩飛行傘「連在地人都搖頭」　民宿老闆勸退

花蓮玩飛行傘「連在地人都搖頭」　民宿老闆勸退

快改掉！台灣人最愛「10組爛密碼」　當心1秒被駭

快改掉！台灣人最愛「10組爛密碼」　當心1秒被駭

關鍵字：

駭客黑客犯罪國安安全資訊機密

讀者迴響

熱門新聞

不是淡水、九份！「台灣最頂老街」曝光　613萬人朝聖

高雄「手搖杯正妹」　無口罩照片曝光！

林襄被驗胸：有做我會講！

金鐘男主持爆「偷吃保險女業務」

莊群施原定明年結婚！男友忍痛送她遺體回家

麻古連5天指定飲品買1送1！

柯文哲的1句話讓趙少康下決心挺：侯友宜一直委曲求全

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

蘭嶼男叫板橋串燒「敢送就穿丁字褲」！結局曝光

父母車禍亡她繼承8.6億遺產！老公秒提離婚

「最美檢察官」比基尼照曝光！　尺度大開：太座會生氣

潘瑋柏婚宴大合照曝光！賓客團「整排都是名媛明星」

愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動

更多

最夯影音

更多
林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得
美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面