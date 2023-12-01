陸「駭客」犯罪逐年增長　「年齡層降」有小學生熟練駭客工具

▲大陸公安部數據顯示，近三年駭客犯罪率上升，年齡層下降。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸公安部11月30日公布數據顯示，黑客（駭客，下同）案件破案數連三年上漲，年均增幅達27.7%，引起外界關注。值得注意的是，隨科技不斷進步，網路上對駭客技術等教程詳細、操作簡便，無需精通便可利用工具進行漏洞掃描、植入木馬或DDoS攻擊等行為，使平均年齡逐年降低，甚至發現有小學生熟練使用駭客工具。

《北京日報》報導，公安部網絡（網路，下同）安全保衛局副局長石鈾向記者介紹，黑客犯罪主要包括非法侵入計算機信息系統，非法獲取計算機信息系統數據，非法控制計算機信息系統，提供侵入、非法控制計算機信息系統程序、工具，以及破壞計算機信息系統等行為。

透過大陸公安部近年抓獲的駭客行為可以發現，犯罪分子除直接入侵、破壞電腦資訊系統外，還通過竊取數據、篡改網站、劫持流量等方式，為電信詐騙、網路賭博、色情、水軍等違法犯罪活動提供技術支持和推廣引流等服務。

科技日新月異，駭客犯罪的作案對象領域更加廣泛，甚至將觸手伸向現實世界，包括遙控停車場升降桿、篡改加油機稅控晶片、干擾環境監測設備等。

同時，AI技術也讓駭客群體找到「新方向」，其作案手法不斷升級，包括使用AI技術偽造人像和語音、利用區塊鏈智能合約漏洞大量增發「虛擬貨幣」套取他人財產等新情況。

此外，在網路資源高度共享的條件下，網上流傳的駭客工具已達上千種，大部分駭客工具教程詳細、操作簡便，犯罪分子無需精通專業技術即可利用這些工具實施漏洞掃描、植入木馬、DDoS攻擊等犯罪行為。黑客犯罪分子的平均年齡逐年降低，甚至發現有小學生熟練使用黑客工具。