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寶可夢中心8日開幕！早上8時「發入店整理券」　進場方法一次看

▲▼快龍、皮卡丘。（圖／翻攝自Instagram／pokemon_taiwan）

▲寶可夢中心的開幕紀念商品。（圖／翻攝自Instagram／pokemon_taiwan）

記者曾筠淇／綜合報導

台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）將於12月8日在新光三越A11開幕，稍早粉專公布入店方法，12月8日後的營運為緩解擁擠狀況，將發放「入店整理券」進行入場管理。官方也提醒，「不要於店鋪周邊深夜排隊」，為民眾安全，請當日再到現場。

臉書粉專「寶可夢 台灣」稍早發文表示，台北首間寶可夢中心將於12月8日開幕。

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地點｜

新光三越台北信義新天地A11的3樓（台北市松壽路11號）

營業時間｜

星期日至星期四：上午11時至晚上9時30分
星期五至星期六：上午11時至晚上10時
（實際營業時間以新光三越公告為準）

▲▼寶可夢中心入場辦法。（圖／翻攝自Facebook／寶可夢 台灣）

▲寶可夢中心入店方法。（圖／翻攝自Facebook／寶可夢 台灣）

粉專提到，12月8日後的營運，為緩解擁擠狀況，將會在上午8時發放「入店整理券」進行入場管理。屆時依照當日人潮狀況，可能會有「於營業時間前整理券發放完畢的情形」，請粉絲見諒。另外，上述時間也可能因人潮狀況調整，至於排隊動線，請遵照寶可夢中心員工指引。

官方也提醒，開店營業時間前無法先入場，請注意以下注意事項：

1.請不要於店鋪周邊深夜排隊，因無長時間專用的等候區域，為了您的安全，請不要當日前來。

2.鄰近交通設施的營運開放時間可能不同，恕無法於鄰近交通設施進行整理券相關對應。

3.入店整理券之發放有可能在領取之前需排隊等候。

4.依據當日人潮狀況，有可能於途中調整發放整理券場所的情形。

5.入店整理券僅限當日有效。

6.入店整理券僅限1人領取1張。
※1人持有2張以上的情形，2張皆視為無效。
※入店整理券僅限本人領取，無法以代理方式領取，請欲領取者親自前來排隊領取。

7.排隊領取的途中，禁止同行者加入排隊，如欲領取多人份的入場整理券，請於全員到齊後再排隊。

8.入店整理券如若遺失，將無法補發，請妥善保管。

9.恕無法指定或變更入店時間帶。

10.如未於入店整理券面記載之時間帶來店，將可能視為無效而無法入店。

11.請不要有造成其他顧客困擾的行為。

12.於設施內奔跑等危險行為、或是造成其他顧客困擾的行為，如經確認事實，將可能取消領取入店整理券的資格。

13.手機通話及拍照等，請注意不要造成其他顧客的困擾。

14.其餘事項，請遵從員工的引導，並懇請您協助營運上的順利進行。

15.為維護入店整理券發放秩序，排隊動線不得以任何物品占位，離開隊伍視同放棄排隊資格。

16.出於安全層面的考慮，學齡前兒童不可單獨參加活動，須有監護人陪同。

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