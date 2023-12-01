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鄭州洪災致380死亡被問責降職　前市長侯紅2年後反升官

▲▼河南鄭州暴雨洪災。（圖／路透社）

▲2021年鄭州暴雨釀成重災傷亡。（圖／路透社）

文／中央社

2021年鄭州暴雨釀成重災傷亡後，被降職處分的時任河南省鄭州市長侯紅，如今轉任河南省衛健委正廳級副主任，與鄭州市長同級；而記大過處分但未降職的副市長陳宏偉，則升任中共河南省委常委，引起議論。

南方都市報報導，2021年7月20日鄭州暴雨釀成重大災情及傷亡，特別是造成鄭州地鐵及車行地下道多人死亡，人數至今未明，中國民間輿論沸騰。經國務院調查組調查，2022年1月決定對89名河南省公職人員究責，其中即包括侯紅及陳宏偉二人。

根據報導，侯紅在2022年1月被給予黨內「嚴重警告」及政務降級處分，並於1月27日去職。1個月後，侯紅即轉任河南省衛健委副主任，並兼任衛健委的中共黨組副書記。

報導指出，同年4月間曾有中國媒體人向河南省政府申請，要求公開侯紅擔任河南省衛健委副主任的行政級別。但河南省政府同年5月12日答覆，經審查，侯紅的相關訊息「屬於人事管理信息，依據規定不予公開」。

這項報導直指，日前發現，河南省衛健委官網的「領導信息」欄中，黨組書記一職自今年1月起懸缺至今。副書記則有9人，侯紅排名第1，且其衛健委副主任職務還註明為「正廳級」。而河南省衛健委主任黃紅霞排在侯紅之後，位居第2。

此外，根據河南省衛健委官方微信「健康河南」公布，侯紅、黃紅霞10月間還一同出席公開活動，侯紅的名字排在黃紅霞之前。

至於陳宏偉，在2022年1月被給予政務記大過處分，但仍留任副市長，當時他的黨職是鄭州市政府黨組成員。但據報導，日前鄭州市政府官網更新訊息顯示，陳宏偉在黨職上已升任鄭州市委常委及黨組副書記，副市長職位仍然保留。

2021年7月20日，河南省發生特大暴雨釀災，尤以鄭州最為嚴重。據官方發布數字，暴雨共造成河南省150個縣級行政區共1478.6萬人受災，死亡及失蹤398人，其中鄭州市占380人；直接經濟損失人民幣1200.6億元（約新台幣5280億元），其中鄭州市409億元。

經國務院調查組調查認定，鄭州市委、市政府及有關區縣市、部門和單位風險意識不強，對這場特大災害「認識準備不足、防範組織不力、應急處置不當」，存在失職瀆職行為，特別是發生了地鐵、隧道等本不應該發生的傷亡事件。

上述新聞披露後，中國網友對此多數表示質疑，認為釀成如此巨大的人禍，負主要責任的正副市長職務不降反升，有如「罰酒三杯」而已，如何向死者及民眾交代？但也有網友說，鄭州暴雨超出預期，誰來當市長也無法避免災情。

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