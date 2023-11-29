　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

F-5戰機服役逾47年將解除戰備　空軍七聯隊改制12月上路

記者蘇晏男／台北報導

空軍為因應向美採購的66架F-16V（BLK70）型戰機，首批預計2024年底交機，並進駐台東志航基地，該基地轄屬的第七飛行訓練聯隊將於12月1日改制並更名為「第七戰術戰鬥機聯隊」；另由於F-5型戰機年底解除戰備、66架「勇鷹」新式高教機陸續獲得，原轄屬空軍官校的飛行指揮部同樣於12月1日獨立升格為「飛行訓練指揮部」。

▲空軍「空軍教練機換訓成果展示」。（圖／記者陳煥丞攝）

▲空軍29日在志航基地舉辦「教練機換訓成果展示」。圖為勇鷹新型高教機。（圖／記者陳煥丞攝）

F-5型戰機服役逾47年，空軍正逐步換裝勇鷹新型高教機，日前已完成最後一次夜航訓練，而待勇鷹新型高教機陸續交付、接受任務轉換和組織調整，將正式退出空防戰備的第一線。空軍29日在志航基地舉辦「教練機換訓成果展示」，並邀媒體採訪，活動期間，勇鷹機隊與F-5機隊依序進行編對滑行、起飛、5機編隊衝場及觸地重飛降落等項目。

據了解，空軍第七飛行訓練聯隊平時依部隊訓練計畫，執行部隊基礎、駐地、聯合作戰及戰備任務訓練，並肩負空軍官校飛行戰鬥組畢業學官的F-5E/F型戰機換裝訓練，並支援中科院及漢翔公司，執行各式新型武器及裝備研發、測試等任務。而空軍目前正執行勇鷹高教機測試、接機任務及換（擴）訓任務。

▲斐地優。（圖／記者陳煥丞攝）

▲匪地優塗裝的F-5戰機。（圖／記者陳煥丞攝）

空軍指出，F-5E/F是美國諾斯洛普公司（下稱諾廠）生產的輕型戰鬥機，衍生自T-38噴射教練機、F-5A/B「自由鬥士」（Freedom Fighter）式戰鬥機；我國使用的F-5E/F型機，是採合作生產方式，先於美國製造零件及初步組裝，後於國內執行最終的裝配工作，並逐步提升零件製造與組裝自製率。

空軍說，民國61年6月23日，其後繼機正式出廠，經美國空軍賦子F-5E的軍用編號，並命名為老虎二式（Tiger II）。 我國經與美方多次接洽、研究、協商，終獲美國政府同意，與我國合作生產F-5E戰鬥機115架。

民國62年2月9日，時任參謀總長賴名湯代表政府與美軍顧問團團長巴恩斯少將（MG John W. Barnes），簽訂合作生產F-5E型戰鬥機的協議備忘錄；後續由空軍航空工業發展中心（下稱航發中心）與諾廠簽訂「虎安計畫」的許可協議書、技術協助協議書及生產合約等文件，並選派人員赴諾廠實習。

▲勇鷹高教機與F-5戰機並列，象徵薪火相傳。（圖／記者陳煥丞攝）

▲勇鷹高教機與F-5戰機並列，象徵薪火相傳。（圖／記者陳煥丞攝）

民國63年10月首架F-5型機出廠，命名為「中正號」，奠定生產現代化戰機的基礎；民國75年12月9日，最後一架F-5E型戰鬥機（5342號機）竣工出廠，虎安計畫畫下完美句點，而我國生產數量共308架，為該型機的主要使用國家之一。

民國65年，F-5E/F戰機開始陸續成軍，執行台海偵巡等各項戰鬥任務，迄今已逾47年。隨著勇鷹新式高教機穩定交機空軍，目前已解除戰備任務，待12月中旬完成最後一批空軍官校飛行戰鬥組畢業學官的F-5E/F型戰機換裝訓練訓練後，僅在花蓮基地保留5架RF-5偵照機。

▼虎斑迷彩塗裝的F-5戰機。（圖／記者陳煥丞攝）

▼匪空優 「空軍教練機換訓成果展示」。（圖／記者陳煥丞攝）

ET快訊
魚鷹機在日本出現首例死亡事故　被封「寡婦製造機」
林書豪首鬆口　證實老婆是菲裔
潘瑋柏甜曬婚宴照！　「緊牽空姐愛妻」超甜畫面曝光
林志玲兒子首入鏡！還沒滿2歲「個子超高」　網驚呼：這麼大了？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總統在國會跛腳時要如何組閣？　學者看未來憲政體制拋5樣態省思

影／賴蕭配全國競總周日封街造勢　1分43秒預告片曝光

蕭美琴今晨返抵台灣　晚間台北趕場衝立委選情

F-5戰機服役逾47年將解除戰備　空軍七聯隊改制12月上路

企業加薪就減稅　侯友宜承諾逐步調高基本薪資到33000

20多歲就買2、3間公寓！趙少康要教「年輕人賺錢買房」：解決問題

拒回鍋國民黨！彰議長喊話「百萬郭粉」：我願扛郭董旗幟繼續拚

陳智菡爆「藍最高層」找「柯潛在副手」列不分區　國民黨：該翻頁了

歐洲官員學者訪問民進黨　關切假訊息、軍事改革

明揚大火教訓　行政院明拍板《工輔法》修法最重罰500萬

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

泰國女見家中有蛇尖叫！　找救兵又被雞嚇爆躲房間

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

拖板車載大鋼架勾斷車頭　貨櫃車「垂頭爛毀」釀1傷

方志友嫁楊銘威8年不悔..一招搞定雙子座！　父逝「隔3個月才哭」憾：他沒看過我的戲

總統在國會跛腳時要如何組閣？　學者看未來憲政體制拋5樣態省思

影／賴蕭配全國競總周日封街造勢　1分43秒預告片曝光

蕭美琴今晨返抵台灣　晚間台北趕場衝立委選情

F-5戰機服役逾47年將解除戰備　空軍七聯隊改制12月上路

企業加薪就減稅　侯友宜承諾逐步調高基本薪資到33000

20多歲就買2、3間公寓！趙少康要教「年輕人賺錢買房」：解決問題

拒回鍋國民黨！彰議長喊話「百萬郭粉」：我願扛郭董旗幟繼續拚

陳智菡爆「藍最高層」找「柯潛在副手」列不分區　國民黨：該翻頁了

歐洲官員學者訪問民進黨　關切假訊息、軍事改革

明揚大火教訓　行政院明拍板《工輔法》修法最重罰500萬

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

烏克蘭為何不願與俄和談？高官曝2022年和談內幕「早已沒有退路」

小番茄也管用！營養師教你吃「消水腫食物」、幫助留鉀排鈉

小鮮肉出社會3年厭倦工作！獨自隱居山林「養老」：這才是理想生活

金紙對折後才能燒？內行人解答關鍵原因：讓「別的」不好收

外送員闖紅燈被警開罰！下跪求情失敗　衝馬路大喊「我不活了！」

總統在國會跛腳時要如何組閣？　學者看未來憲政體制拋5樣態省思

影／賴蕭配全國競總周日封街造勢　1分43秒預告片曝光

蕭美琴今晨返抵台灣　晚間台北趕場衝立委選情

于美人直奔柯辰勳靈堂上香　「揮手說再見」當場淚崩：把你當家人

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

政治熱門新聞

20多歲買2間公寓！趙少康要教「年輕人賺錢買房」

企業加薪就減稅　侯友宜承諾逐步調高基本薪資到33000

天團選高雄開唱　白喬茵爆是因「免場租」

蔡英文任命俞大㵢擔任駐美代表

ET專訪／「兩岸沒降溫、兵役1年夠嗎」　侯友宜：目前不會恢復4個月

F-5戰機服役逾47年將解除戰備　空軍七聯隊改制12月上路

她爆藍高層找「柯潛在副手」列不分區

拒回鍋國民黨！彰議長：我扛郭董旗幟繼續拚

「賴蕭配」網路聲量慘跌至2.7萬則　TPOC數據：恐是同溫層自嗨

蕭美琴今晨返抵台灣　晚拚立委選情

賴蕭配全國競總周日封街造勢

當選後邀民眾黨入閣？　侯友宜：治理國家用人唯才

歐洲訪團赴民進黨　關切假訊息、軍事改革

右手拿筷、左手趕蒼蠅　柯文哲：日人來台敢坐在哪個夜市吃飯？

更多熱門

相關新聞

台中驚見鐮刀怪客　沿街狂砍7車

台中驚見鐮刀怪客　沿街狂砍7車

台中警察局28日深夜11點接獲民眾通報，有一名男子在梧棲區中央路一段拿鐮刀沿街破壞車輛，趕到後發現已經有6輛轎車、1輛機車損毀，後續在附近民眾的指認下，迅速逮捕一名49歲陳姓嫌犯。

新北工廠火災後還被行竊　巡警當場抓賊

新北工廠火災後還被行竊　巡警當場抓賊

美軍魚鷹直升機墜落日本外海「1人不治」！

美軍魚鷹直升機墜落日本外海「1人不治」！

找到飛機殘骸！美軍魚鷹直升機「解體墜落」

找到飛機殘骸！美軍魚鷹直升機「解體墜落」

離奇「斷頭」畫面曝　貨櫃車中招如瀑布傾洩

離奇「斷頭」畫面曝　貨櫃車中招如瀑布傾洩

關鍵字：

F-5戰機勇鷹高教機空軍F-16V志航基地台東影音

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

大尺度Coser展爆「現場服務」

期待作客菲律賓　林書豪證實老婆菲裔

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

「4星座」12月桃花逆襲　有望與舊愛復合

台南農夫自學做炸彈　試爆10次嚇壞當地人

高雄正妹超多！在地粉專辦「職業之花」大賽

姓名讀音「6中1」享88折

人妻半夜醒來見一幕崩潰：模範老公是花花公子

林志玲兒子首入鏡！還沒滿2歲「個子超高」

北市1女深夜墜樓　送醫搶救中

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

20多歲買2間公寓！趙少康要教「年輕人賺錢買房」

內湖富家子吸毒敗家…借錢不成捅死阿姨！

潘瑋柏甜曬婚宴照！　「緊牽空姐愛妻」超甜畫面曝光

老兵探親找到初戀　告白信惹哭全場

更多

最夯影音

更多
開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮
飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面