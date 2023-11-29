F-5戰機服役逾47年將解除戰備　空軍七聯隊改制12月上路

記者蘇晏男／台北報導

空軍為因應向美採購的66架F-16V（BLK70）型戰機，首批預計2024年底交機，並進駐台東志航基地，該基地轄屬的第七飛行訓練聯隊將於12月1日改制並更名為「第七戰術戰鬥機聯隊」；另由於F-5型戰機年底解除戰備、66架「勇鷹」新式高教機陸續獲得，原轄屬空軍官校的飛行指揮部同樣於12月1日獨立升格為「飛行訓練指揮部」。

▲空軍29日在志航基地舉辦「教練機換訓成果展示」。圖為勇鷹新型高教機。（圖／記者陳煥丞攝）

F-5型戰機服役逾47年，空軍正逐步換裝勇鷹新型高教機，日前已完成最後一次夜航訓練，而待勇鷹新型高教機陸續交付、接受任務轉換和組織調整，將正式退出空防戰備的第一線。空軍29日在志航基地舉辦「教練機換訓成果展示」，並邀媒體採訪，活動期間，勇鷹機隊與F-5機隊依序進行編對滑行、起飛、5機編隊衝場及觸地重飛降落等項目。

據了解，空軍第七飛行訓練聯隊平時依部隊訓練計畫，執行部隊基礎、駐地、聯合作戰及戰備任務訓練，並肩負空軍官校飛行戰鬥組畢業學官的F-5E/F型戰機換裝訓練，並支援中科院及漢翔公司，執行各式新型武器及裝備研發、測試等任務。而空軍目前正執行勇鷹高教機測試、接機任務及換（擴）訓任務。

▲匪地優塗裝的F-5戰機。（圖／記者陳煥丞攝）

空軍指出，F-5E/F是美國諾斯洛普公司（下稱諾廠）生產的輕型戰鬥機，衍生自T-38噴射教練機、F-5A/B「自由鬥士」（Freedom Fighter）式戰鬥機；我國使用的F-5E/F型機，是採合作生產方式，先於美國製造零件及初步組裝，後於國內執行最終的裝配工作，並逐步提升零件製造與組裝自製率。

空軍說，民國61年6月23日，其後繼機正式出廠，經美國空軍賦子F-5E的軍用編號，並命名為老虎二式（Tiger II）。 我國經與美方多次接洽、研究、協商，終獲美國政府同意，與我國合作生產F-5E戰鬥機115架。

民國62年2月9日，時任參謀總長賴名湯代表政府與美軍顧問團團長巴恩斯少將（MG John W. Barnes），簽訂合作生產F-5E型戰鬥機的協議備忘錄；後續由空軍航空工業發展中心（下稱航發中心）與諾廠簽訂「虎安計畫」的許可協議書、技術協助協議書及生產合約等文件，並選派人員赴諾廠實習。

▲勇鷹高教機與F-5戰機並列，象徵薪火相傳。（圖／記者陳煥丞攝）

民國63年10月首架F-5型機出廠，命名為「中正號」，奠定生產現代化戰機的基礎；民國75年12月9日，最後一架F-5E型戰鬥機（5342號機）竣工出廠，虎安計畫畫下完美句點，而我國生產數量共308架，為該型機的主要使用國家之一。

民國65年，F-5E/F戰機開始陸續成軍，執行台海偵巡等各項戰鬥任務，迄今已逾47年。隨著勇鷹新式高教機穩定交機空軍，目前已解除戰備任務，待12月中旬完成最後一批空軍官校飛行戰鬥組畢業學官的F-5E/F型戰機換裝訓練訓練後，僅在花蓮基地保留5架RF-5偵照機。

▼虎斑迷彩塗裝的F-5戰機。（圖／記者陳煥丞攝）