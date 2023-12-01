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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳欣盈稱「為深耕台灣」放棄美籍　學者指時間點：恐是為避稅而棄

▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲與副手吳欣盈前往中選會進行正副總統候選人登記。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲與副總統參選人吳欣盈日前至中選會進行正副總統候選人登記。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨副總統參選人吳欣盈日前針對雙重國籍問題表示，自己當年為了深耕台灣，早已放棄美國籍，接著，競辦發言人陳宥丞也以美國聯邦網站的資料作為佐證。對此，旅美學者翁達瑞今（1日）在臉書指出，吳欣盈應該是在2014年放棄美國籍的，並推斷吳欣盈恐怕是為了躲避美國政府新上路的稅務政策，才選擇在這一年放棄美國籍。

翁達瑞提到，吳欣盈在美國出生，高中在台北就讀美國學校，顯然擁有美國籍，因此，吳欣盈是否仍然持有美國籍，引起外界的高度關注。

翁達瑞以美國財政部國稅局的資料研判，在2014年第一季放棄美國籍的名單中，有一位叫Cynthia Wu，而吳欣盈的英文名字剛好叫Cynthia。

▲名嘴楊文嘉臉書,吳欣盈。（圖／翻攝自楊文嘉臉書）

▲美國政府官方網站疑似有民眾黨副總統參選人吳欣盈放棄美國籍的記載。（圖／翻攝自楊文嘉臉書）

然而，吳欣盈日前曾表示，自己早在好幾年前，為了深耕台灣，就已經放棄美國籍，但翁達瑞認為，真正讓吳欣盈放棄美國籍的原因，恐怕是吳欣盈在台灣的龐大資產。

翁達瑞說明，2010年美國政府通過《外國帳戶稅務遵守法案》（FATCA），該法案是為了確保在國外擁有資產的美國公民能誠實報稅，因此，該法案又被戲稱為「肥咖」條款。

回到當時的時空環境，翁達瑞指出，這項法案通過之後，許多擁有雙重國籍的「肥咖」紛紛放棄美國籍，規避申報海外資產的困擾，甚至還可逃避美國政府追稅。

翁達瑞認為，以吳欣盈的「肥咖」身價，吳絕對有充分的理由放棄美國籍，癥結點是，肥咖條款在2010年就已經通過了，為何吳欣盈在2014年才放棄美國籍？

翁達瑞點出，答案就在美國財政部規定：放棄國籍者要提供五年的報稅資料，並繳清資本利得稅。

然而，翁達瑞說，多數擁有美國籍的台灣肥咖，並沒有在美國報稅的習慣，但等肥咖條款通過後，他們不能立刻申請放棄美國籍，因為提不出連續五年的報稅資料。翁達瑞判斷，在肥咖條款通過前後，這些台灣肥咖才開始在美國報稅，到了2014年，終於累積了五年的報稅資料，才得以申請放棄美國籍。

此外，翁達瑞還提及，依據美國的稅法，美國公民的「全球」收入都要在美國申報，若在持有美國籍期間，吳欣盈在台灣的收入沒有申報美國的所得稅，那吳就犯了逃漏稅的刑事罪。

值得注意的是，翁達瑞也說，吳欣盈不用擔心，因為美國政府對逃漏稅的追訴期限只有六年，而2010年至今已經13年了。

最後，翁達瑞強調，吳欣盈的美國籍應該是早就放棄了，但目的是為了躲避肥咖條款帶來的稅務困擾。

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