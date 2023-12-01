封吳欣盈「天兵女神」　李艷秋質疑：沒美國籍但有歐洲籍嗎？

▲民眾黨總統參選人柯文哲與副總統參選人吳欣盈日前拍攝形象照。（圖／民眾黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨副總統參選人吳欣盈近日陷入雙重國籍風波，日前雖已於臉書以「我已放棄美國籍，12月5日見真章」作為回應，但遲遲沒有出示相關證明文件。對此，媒體人李艷秋今（1日）在臉書表示，自己對吳欣盈已經放棄美國籍的說法並不懷疑，但從吳欣盈的人生經歷，她懷疑吳欣盈會不會其實有英國籍、比利時國籍？並封吳欣盈連日在此事上的處理根本是「天兵女神」。

李艷秋直呼，吳欣盈回答國籍問題時，真的很天兵，吳說放棄美國籍了，但要等到12月5日見真章，不願拿出放棄美國籍的證明，因為那是「她和美國政府間的事」。

吳欣盈的回應，讓李艷秋感到，吳不是在閃躲或拖延，而是「用傲驕的態度告訴你們這些賤民，不配知道她有沒有資格參選」。

李艷秋指出，吳欣盈只要一張紙就可以見真章，卻選擇煽風點火，讓質疑一直延燒，民眾黨立委參選人們提心吊膽，生怕下課鐘響，民眾黨總統參選人柯文哲和民眾黨不敬禮就地解散。

然而，李艷秋坦言，其實自己不懷疑吳已經放棄美國籍，但是根據媒體報導，吳去年嫁給一位法裔英籍的比利時貴族，婚禮今年九月在比利時古堡舉行，比利時王后也到場祝賀。

因此，李艷秋懷疑，吳沒有美國籍，但有沒有法國、英國、比利時這幾個國家的國籍？若吳自己不說的話，外交單位在12月5日前，恐怕不容易見真章，「這就是天兵女神教我們的人生哲理」。

▼民眾黨副總統參選人吳欣盈在歐洲城堡補辦婚禮。（圖／翻攝吳欣盈臉書）