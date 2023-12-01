自比趙子龍讓侯友宜變「阿斗」　趙少康嗆「別挑撥」：侯永遠是老大

記者崔至雲／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康日前表示，自己是總統參選人侯友宜的「趙子龍」，但遭網友酸，趙是暗臭侯友宜是「阿斗」。趙少康今（1）日被問到此議題，他說，他只是表示自己可以衝鋒陷陣、幫侯打天下，副總統就是備位，賴清德在怕什麼啦？侯友宜邀他選舉，他一定兩肋插刀，至死無悔無怨。「趙子龍當然為劉備打天下啊，天下打下來，劉備還是老大，侯友宜永遠是老大，我很了解分寸，不要來挑撥」。

▲侯友宜、趙少康視察五股垃圾山變黃金地行程。（圖／記者李毓康攝）



趙少康指出，網友對三國對歷史完全是顛倒扭曲，趙子龍替劉備打天下，他用這個比喻，是表示他可以衝鋒陷陣、可以幫他打天下，打下來侯還是中華民國總統，副總統就是備位，這麼清楚民進黨是不遵守憲法是不是？

趙少康提到，他沒有想到侯友宜會找他，那就表示侯重視他，「士為知己者死」，侯友宜邀他選舉，「兩肋插刀，至死無悔無怨」，侯邀請他，他當然往前衝，他會努力地來像選總統一樣拚命，讓侯友宜勝選。

「難道賴清德不希望蕭美琴助選嗎？」趙少康問，難道賴清德希望「副總統惦惦我來選就好」？他當然也希望蕭美琴幫他選，副總統本來就該跟總統同心嘛，打贏選戰比較重要。

「賴清德在怕什麼啦？有什麼好可怕的」，趙少康說，他的心情就是趙子龍的心情，替侯友宜打選戰，當然侯友宜當總統，他清楚得很，侯友宜說會徵詢他的意見，那也只是徵詢罷了，他的建議，侯接不接受，完全在總統啊，不接受也沒話講，本來就是這樣。

趙少康再說，蔡英文也會交任務給陳建仁，有一天他突然接到總統府電話，說他寫信給蔡英文，講軍人年改的事情，但其實是人家冒充他名字寫的，但蔡英文還是把這件事交給陳建仁，當時他也跟陳建仁討論，因此，蔡英文確實也有把業務交給副總統去完成，民進黨挑撥什麼東西啊？「趙子龍當然為劉備打天下啊，怎麼為了劉禪打天下呢？天下打下來，劉備還是老大，就是這樣，侯友宜永遠是老大，我很了解分寸，不要來挑撥」。