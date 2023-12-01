綠酸趙少康聲量高於侯友宜　朱立倫反虧：「美德配」才奇怪

▲朱立倫。（圖／記者陳家豪攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康近期討論度超越總統參選人侯友宜，遭民進黨酸，「侯趙配」快變成「趙侯配」，對此，國民黨主席朱立倫說，最近最流行的一句話叫做「美德配」，根本已經取代「賴蕭配」，「那他們總統候選人改為蕭美琴了嗎？好奇怪喔！從來沒有聽過是總統候選人擺在後面，然後副總統候選人擺在前面」。

朱立倫表示，民進黨就是信心不足，一開始就先用抹紅，然後再用分化，其實國民黨是一個團隊，有最穩健，最有經驗，最能夠獲得民眾信任的總統候選人，就是王牌投手侯友宜，趙少康是一位很有戰鬥力的捕手，韓國瑜以及不分區立委以及區域立委，就是最強的打擊手跟防守的球員，國民黨是靠團隊，每一位都是明星，每一位都是最強的球員，而民進黨今天只要任何人，他就想分化。

朱立倫也酸，最近最流行的一句話叫做「美德配」，根本已經取代「賴蕭配」，「那他們總統候選人改為蕭美琴了嗎？好奇怪喔！從來沒有聽過是總統候選人擺在後面，然後副總統候選人擺在前面」。

另，對於趙少康比喻自己是侯友宜的趙子龍，但也遭民進黨嗆，侯友宜變成「現代版溥儀」。朱立倫說，不管是什麼樣的比喻，他們就是一個團隊，用三國演義去比喻的話，可能主帥是劉備，但也有關羽、也有張飛、也有趙子龍，也有很多勇將，這是一個大的團隊，用棒球來說的話，國民黨有最穩健的王牌投手、有最強的捕手，以及非常有力的防守球員跟打擊手。

