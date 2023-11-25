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「打烊前30分鐘」買飲料　他問：算奧客嗎？店員吐真心話

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲在飲料店打烊前30分鐘光顧，算奧客嗎？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多店都會在門口寫明營業時間，近日有網友好奇拋問，若在飲料店打烊前30分鐘購買，算是奧客的行為嗎？貼文曝光後，引發討論，其中不少網友都認為，只要在營業時間內，理論上都可以前去消費，只是有些品項可能早已賣光。

有網友在Dcard上，以「打烊前30分鐘買飲料算奧客嗎」為標題發文，提到某飲料店在晚上10時打烊，但他晚上9時才下課，如果加上路程，等到他點飲料，距離店家關門時間可能只剩下30分鐘。由於他當天實在很想喝飲料，所以求問眾人，若在打烊前30分鐘才前去消費，算不算是奧客行為？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不會，都是慢慢收，就是新鮮度有差」、「不會，不想賣就會跟你說沒了」、「營業時間內應該都不算奧客吧？真的不想賣，他們可以直接說」、「飲料店還好，買了直接走了，又不是餐廳要內用」、「下課就可以先打電話叫了，到那邊直接結帳就可以喝到」。

其中還有一些可能是飲料店店員的網友表示，「不會啊，一堆58分、59分才來，還要看很久菜單」、「30分鐘前的都是正常客人，壓秒的真的很討厭」、「只要不要58分的時候才慢慢的來、邊看菜單邊滑手機，就不會成為我們店員心中的奧客」、「沒事，就算你在我們打烊前1分鐘走進來，我們還是會接客的，但可能有些東西會賣完喔」。

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