　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

手搖飲「取名太特殊」變猜謎！　飲料控超有感：都要看英文點

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲有些飲料店會替飲料品項取特別的名字。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多飲料店都會發揮創意，替飲料品項取特別的名字。近日有網友發文表示，替飲料取特殊的名字無防，但至少也寫清楚飲料成分，不然真的辛苦店員要一直向客人講解。貼文曝光後，不少網友都相當有感。

有網友在Dcard上，以「飲料名取得怪至少菜單要寫清楚吧」為標題發文，提到現在飲料店取名越來越特別，就連品項的名稱也有點怪。她認為取名特殊無妨，畢竟那是店家吸睛的創意，不過，飲料成分至少要寫清楚，否則真的猜不出那些飲料究竟是什麼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，一旦品項名看不出飲料是什麼，就會苦了店員要一直向客人講解，另外，應該也有些客人害羞、不敢開口問。她認為，飲料店的菜單清楚、好看一點才比較重要，還是只有她這麼想呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」、「名字怪的絕對不去」、「飲品名字很怪的我都隨便點，喝到什麼都跟拆驚喜包一樣，有時驚嚇、有時驚喜」、「鮮奶茶的名字也一堆，紅茶拿鐵、歐蕾、那提，但中文就是鮮奶茶」、「取這種奇怪的名字，我完全不會想進去買，有夠難懂，喝個飲料還要猜謎喔」。

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

還有網友直呼，「遇到名字怪的，都會看英文」、「搞不好有些英文還比取的名字正常」、「英文還比較直白」、「我都只看英文去點，中文取得太文藝」、「現在看到怪名一秒切換英文模式」、「很討厭，我覺得超煩，只有少數店家會附註說明。我有時候甚至要看英文品名才知道內容物」、「看不懂的飲料名我都直接看英文」。

此外，網友所提到的「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」出自於單口喜劇演員喬瑟夫，他分享的內容常與時事、社會議題有關，讓大家思考背後意義。而「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」的影片發布後，他也曾在臉書上直呼，「不要再取奇怪的餐點名稱了！有誰真的說得出口？」

 《ETtoday學習雲》開課！輸入折扣碼「woo7mahey」享9折優惠

►金牌國手「50分鐘釣30隻蝦」　公開成功釣蝦3關鍵

►直播主到底多賺？幕後推手揭「爆紅1關鍵」　他收入變30倍

►「成為音樂人、學會撩心術」超夯課程一次看

0

ET快訊
巨乳妹「好市多自拍露奶片」！　再賣性愛片下場曝
歡慶吳慷仁奪影帝！　foodpanda「限時一日優惠碼」快收
TOYOTA「經典Logo」即將消失！藍圓圈取代　新一代Ca
最後1天！　好市多黑五「第7波隱藏優惠」揭曉
瑤瑤「正面挖出4洞」雙峰弧線全露！　金馬閉幕片穿超辣
事發前影像曝光！北市男詭異爬坐斑馬線　下秒慘遭賓士輾斃
伍佰合肥演唱會　現場粉絲大喊「退票」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

闊別40年「大隘三鄉聯合運動會」回歸　市集、嘉年華真的好客

歡慶慷仁奪影帝！foodpanda釋「限時1日優惠碼」：滿250折50

北一女可樂果沒了！還有建中乖乖　會考生瘋搶「第一志願聯名款」

親母外遇偷百萬！繼母盡心養育...她訂婚竟堅持「生母坐大位」

快訊／雨區增加！4縣市「大雨特報」　東北季風挾雨彈開轟

別被太陽騙！今溫差近10度「低溫16度」　下周2波冷空氣襲台

台鐵元旦連假加開116班車　12／1起賣票！單日運量最高將破80萬

各種病毒大流行！醫師女兒也中獎住院5天　收到帳單驚呆

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

5千人今圍交部「爭大型重機上國道」　評估2路段試辦喊卡！原因曝

金馬開場太猛！經典電影夢幻聯動　張艾嘉：這是一部拍了60年的電影

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

12歲林品彤成最年輕影后！　「媽媽」陳意涵台下爆哭

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

金馬60年「攝影獎首位女得主」！　 上台「一句感言都沒講」就走了XD

陳意涵受訪...劉俊謙「在旁笑」挨打了　他爆紅羞：很多人看到我屁股

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

遇自行車接連違規騎上人行道　副站長狂勸「用牽的」怒報警

上百隻「恐龍」齊聚國家體育場　短腿狂奔競速！冠軍爽獲萬元

闊別40年「大隘三鄉聯合運動會」回歸　市集、嘉年華真的好客

歡慶慷仁奪影帝！foodpanda釋「限時1日優惠碼」：滿250折50

北一女可樂果沒了！還有建中乖乖　會考生瘋搶「第一志願聯名款」

親母外遇偷百萬！繼母盡心養育...她訂婚竟堅持「生母坐大位」

快訊／雨區增加！4縣市「大雨特報」　東北季風挾雨彈開轟

別被太陽騙！今溫差近10度「低溫16度」　下周2波冷空氣襲台

台鐵元旦連假加開116班車　12／1起賣票！單日運量最高將破80萬

各種病毒大流行！醫師女兒也中獎住院5天　收到帳單驚呆

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

5千人今圍交部「爭大型重機上國道」　評估2路段試辦喊卡！原因曝

藍白合破局　林俊憲：國民黨、民眾黨共演一場翻臉大戲

快訊／賴清德花蓮高呼「美德贏台灣」　拒走一中回頭路

好市多黑五最後1天優惠懶人包！APPLE WATCH、瑞士巧克力粉下殺

闊別40年「大隘三鄉聯合運動會」回歸　市集、嘉年華真的好客

亞錦賽大巨蛋開打黃牛氾濫　警專案掃蕩！夫妻檔臉書轉售慘了

「年輕的林青霞」有比林襄正？　PTT鄉民：東方不敗就是永遠的經典

湖人4主力缺陣不怕　「一眉」戴維斯狂砍32分13籃板領勝宰騎士

祈錦鈅產後「大了兩個Size」！　前後對比拍成片：人體真的很神奇

維生素C什麼時候吃最好？6大功效＋攝取量要知道　加碼高含量食物推薦

有人在偷偷暗戀你嗎？超準心測分析你的閃光點

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

他劈10護理師「逼4人墮胎」　院方要介入了解

2縣市大雨！　「2波變天」探12℃

病毒大流行！醫師女兒也中獎住院5天　收到帳單驚呆

老公長期冷暴力「愛愛超敷衍」她出軌後悔：沒有爽

雨區增加！4縣市大雨特報

中古屋「頻傳靈異現象」！女業務住3個月陳屍屋內

台灣鹹酥雞「紅到歐洲」　高中生吃完超震驚

凌晨私訊旅行社被狂罵5分鐘　他委屈：道歉了

桶箍是什麼意思？答案揭曉

月經遲到…找男友「通一下」就好？一票妹子狂點頭

一堆人穿洞洞鞋配長襪！過來人曝超爽原因

80元蚯蚓蓋飯爽到升天？老饕認出暗黑料理

明天降6度！下周更冷探14度

更多熱門

相關新聞

打烊前30分鐘買飲料　算奧客嗎？網吐真心話

打烊前30分鐘買飲料　算奧客嗎？網吐真心話

很多店都會在門口寫明營業時間，近日有網友好奇拋問，若在飲料店打烊前30分鐘購買，算是奧客的行為嗎？貼文曝光後，引發討論，其中不少網友都認為，只要在營業時間內，理論上都可以前去消費，只是有些品項可能早已賣光。

大嫂懷孕報喜！小姑怒轟「自私」...網看原因罵翻

大嫂懷孕報喜！小姑怒轟「自私」...網看原因罵翻

大波女友愛穿低胸裝！他怨1狀況頻發生

大波女友愛穿低胸裝！他怨1狀況頻發生

海底撈沒收服務費　他：掃碼點餐的餐廳卻收

海底撈沒收服務費　他：掃碼點餐的餐廳卻收

男友掏100元！妹子「花80元買1杯」被說瞎

男友掏100元！妹子「花80元買1杯」被說瞎

關鍵字：

飲料取名飲料店手搖飲Dcard

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

吳慷仁多強才能奪影帝？

金馬60年首位攝影獎女得主！余靜萍上台「沒講1句話就走」全場驚呆

金馬獎／吳慷仁奪影帝！邵雨薇溫柔表情被拍

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

【金馬獎／完整得獎名單】影帝吳慷仁、影后林品彤

邵雨薇放閃：吳慷仁每天都在謝我

借男友手機追劇　她竟看見媽媽遭性侵影片

金馬獎／方志友奪獎激動哭了！林柏宏衝上去擁抱

快訊／7-11開出2張千萬發票！

林柏宏：我只是想起身恭喜方志友

吳慷仁拿影帝「愛的抱抱邵雨薇」

吳慷仁陪陳慧翎走最後一程　「握著她的手」：我拿獎妳會信嗎？

日公司研發「合意性交App」　預計12月中推出

吳慷仁vs.王柏傑！影帝戰到最後

陳慕義虧郭董：做奇奇怪怪的事

更多

最夯影音

更多
金馬開場太猛！經典電影夢幻聯動　張艾嘉：這是一部拍了60年的電影

金馬開場太猛！經典電影夢幻聯動　張艾嘉：這是一部拍了60年的電影
國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

12歲林品彤成最年輕影后！　「媽媽」陳意涵台下爆哭

12歲林品彤成最年輕影后！　「媽媽」陳意涵台下爆哭

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

阮經天狂聊許光漢屁股讓吳慷仁分心XD　王柏傑認是屁孩...林柏宏一旁補刀

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面