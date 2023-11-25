▲有些飲料店會替飲料品項取特別的名字。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多飲料店都會發揮創意，替飲料品項取特別的名字。近日有網友發文表示，替飲料取特殊的名字無防，但至少也寫清楚飲料成分，不然真的辛苦店員要一直向客人講解。貼文曝光後，不少網友都相當有感。

有網友在Dcard上，以「飲料名取得怪至少菜單要寫清楚吧」為標題發文，提到現在飲料店取名越來越特別，就連品項的名稱也有點怪。她認為取名特殊無妨，畢竟那是店家吸睛的創意，不過，飲料成分至少要寫清楚，否則真的猜不出那些飲料究竟是什麼。

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原PO表示，一旦品項名看不出飲料是什麼，就會苦了店員要一直向客人講解，另外，應該也有些客人害羞、不敢開口問。她認為，飲料店的菜單清楚、好看一點才比較重要，還是只有她這麼想呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」、「名字怪的絕對不去」、「飲品名字很怪的我都隨便點，喝到什麼都跟拆驚喜包一樣，有時驚嚇、有時驚喜」、「鮮奶茶的名字也一堆，紅茶拿鐵、歐蕾、那提，但中文就是鮮奶茶」、「取這種奇怪的名字，我完全不會想進去買，有夠難懂，喝個飲料還要猜謎喔」。

還有網友直呼，「遇到名字怪的，都會看英文」、「搞不好有些英文還比取的名字正常」、「英文還比較直白」、「我都只看英文去點，中文取得太文藝」、「現在看到怪名一秒切換英文模式」、「很討厭，我覺得超煩，只有少數店家會附註說明。我有時候甚至要看英文品名才知道內容物」、「看不懂的飲料名我都直接看英文」。

此外，網友所提到的「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」出自於單口喜劇演員喬瑟夫，他分享的內容常與時事、社會議題有關，讓大家思考背後意義。而「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」的影片發布後，他也曾在臉書上直呼，「不要再取奇怪的餐點名稱了！有誰真的說得出口？」