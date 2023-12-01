AI工具夯！寫文案、履歷秒生成　專家Vista剖析：懂提問是關鍵

▲專家鄭緯筌教你用AI文案寫作業。（圖／鄭緯筌提供）

記者陳詩璧／台北報導

AI時代來臨，目前工具這麼多，每一款都有不同的特色，包括了適合做文案、適合寫部落格文章還有圖片生成等，要如何運用是一大關鍵，專家鄭緯笙（Vista）最新剖析提醒大家善用AI工具，在「面對ChatGPT、Claude這類的AI工具，不能光把問題丟給它。你是造局者，即便科技再進步，你必須是會思考解決問題的方案的那個人」。

鄭緯笙（Vista）曾介紹過5款AI工具，包括了Chat GPT、Notion AI、Wordhero、Writecream和Shopia等，他提到這五款工具的特性，ChatGPT適合文本生成和自動摘要，Notion AI適合講稿、文案和論文作業，Wordhero適合生成高品質的部落格文章，Writecream能在3秒內寫出千字文，Shopia適合行銷人員拿來產品簡介和廣告文案等，找到你適合的工具，給出最精確的問題，能得到最符合使用者的解答。

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▲AI工具介紹。（圖／鄭緯笙提供／圖片設計者：賴麗淳）

Vista對ChatGPT運用整理出一套自己的提問法，包括1.想像願景-想要達成的目標和願景、2.確定問題-問題或挑戰的具體描述、3.制定策略-制定具體的解決策略、4.測試策略-測試你制定的策略，確保它能解決問題、5.執行計畫-執行制定計劃，堅控其有效和可行性。把握以上5點，先思考想要答案、列出提問框架、限縮範圍再慢慢聚焦。最好是用小學生也能理解的方式發問，要清楚定義提問者角色，明確指示輸入，如果可以，請善用淺顯易懂的語言及表格來說明，再來給的指令可條列清楚，最後再限縮輸出回答的範疇。

AI時代可以見證這些技術如何被廣範的運用在虛擬實境、增強現實以及智慧家居等領域。工具是讓使用者的想法可以更精確、快速的轉換成想呈現的樣子。而且隨著AutoML技術的發展，機器學習將變得更加易於使用和普及。這意味著即使是非專業人士也能夠利用這些工具來解決複雜的問題，進而大大擴展了人工智慧的應用範圍和影響力，也減少了時間浪費。

▲《ETtoday學習雲》課程講師鄭緯筌。（圖／ETtoday學習雲提供）



AI時代的資訊量大，更新速度也很快，要有效率的掌握可以透過線上學習的方式，讓使用者跟上腳步，《ETtoday學習雲》也推出了「AI文案寫作課」，Vista手把手傳授「職場人士的AI寫作策略必修課」，讓使用者成為AI工具的主人。

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