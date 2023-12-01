吳欣盈有放棄美籍證明書 ？　前柯文哲幕僚酸：很特別都不敢掛保證

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈日前受訪畫面。（圖／記者陳煥丞攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨副總統候選人吳欣盈日前陷入雙重國籍風波，遭質疑至今恐未曾放棄美國籍，針對此事，吳欣盈近日在臉書以「我已放棄美國籍，12月5日見真章」作為回應，但遲遲沒有出示相關證明文件。對此，前柯文哲幕僚吳靜怡（Grace Woo）昨（30日）透露，從2019年被邀請加入不分區立委名單時，民眾黨內就沒有人看過吳欣盈的證明書。

針對持續延燒的雙重國籍問題，吳欣盈30日在臉書發文，以「我已放棄美國籍，12月5日見真章」作為回應，不過令外界不解的是，吳欣盈至今仍未提供相關證明文件。

對此，吳靜怡在節目《關鍵時刻》中表示，民眾黨很像一般的社團，黨內幹部都沒有很專業，謹慎度、緊密度都不夠。

▲前柯文哲幕僚吳靜怡。（圖／記者林敬旻攝）

吳靜怡認為，正常的SOP 是在吳欣盈列入副手名單時，就應該請吳欣盈提供放棄雙重國籍的證明，但吳靜怡指出，民眾黨向來都是等有人爆料，才會進一步處理，民眾黨只審核「黨主席要不要」。

吳靜怡提到，自己在2019年和吳欣盈都被民眾黨放進不分區立委名單中，並且吳欣盈的排序是第7名，屬於白營的安全名單。

然而，吳靜怡坦言，當時自己就曾提醒吳欣盈雙重國籍的問題，吳欣盈也知道我國法律有規定立委不能有雙重國籍，「作為朋友，我就相信她其實在那之前，就已經放棄美國籍」。

接著，節目主持人劉寶傑詢問，難道當時都沒有人請吳欣盈將放棄證明、時間拿出來看一下？吳靜怡則回應，「沒有，從2019年就沒有」，自己也是基於朋友關係，選擇相信吳欣盈。

吳靜怡說，民眾黨到現在都沒辦法幫吳欣盈掛保證，「民眾黨很特別，遇到事情都不敢掛保證」。