停車擋路！彰化男怒砍咖啡店常客　3秒取刀還鎖門...檢：預謀殺人

▲彰化員林鍾姓男子和咖啡店常客長期有停車糾紛，竟持刀進店傷害客人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化員林鍾姓男子因和咖啡店的陳姓男常客有停車糾紛，今年10月19日認為陳男停車影響他出入，憤而衝進店家理論，又回家拿出水果刀返店砍陳男，被陳男友人奪刀壓制，警方到場逮捕鍾男，並將陳男送醫。彰化地檢署偵結，依傷害、殺人未遂、毀損等3罪將鍾提起公訴。

起訴書指出，鍾男住家與咖啡店相鄰，雙方因停車問題相處不睦，陳男是咖啡店之常客，因常將自小客車停放在咖啡店門口，屢次引起鍾男不滿，2023年10月19日13時許，鍾男見陳男自小客車又停在咖啡店門口心生不滿，進入咖啡店要求陳男移車，陳男拒絕雙方口角，鍾男出手打陳男臉部巴掌後，悻悻然離去。

鍾男返家後拿水果刀返回咖啡店內，將店門反鎖後走向陳男，朝他頭部、肩頸部砍殺，導致陳男右上及下眼皮撕裂傷共5公分、眼球挫傷、結膜下出血、左肩撕裂傷4公分、左後頭皮撕裂傷5公分、左下肢擦挫傷等傷害，陳男友人見狀起身奪刀並壓制鍾男，員警到場後立即接手並逮捕上銬。

鍾男偵訊時坦承與陳男有停車糾紛，於是拿刀攻擊陳男，檢方認為鍾男進屋取刀僅費時3秒，自始即預謀犯案，依殺人未遂、毀損、傷害等3罪起訴鍾男。