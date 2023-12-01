「朋友借錢」用途霧煞煞說不清　屏東內埔警+行員聯手阻詐

▲內埔警分局長郭譯隆、偵查隊長李正方到華南銀行內埔分行頒贈感謝狀給打詐有功行員 。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

日前內埔分局接獲轄內華南銀行內埔分行行員通報，有民眾想要臨櫃提款，卻無法清楚說明用途，行員機警發覺有異狀通知警察協助。員警火速趕往現場，發現是該民眾遭詐騙集團以「假借朋友借貸還款」方式詐騙，銀行行員與員警聯手戳破騙局，阻止被害人被騙。

為感謝這次所有阻詐有功人員，內埔警分局長郭譯隆特率同偵查隊隊長李正方前往華南銀行內埔分行表揚機警行員之義行，並頒發獎勵金及感謝狀，期望透過公開表揚方式鼓勵更多的金融機構行員跳出來阻詐，強化全民打擊詐欺犯罪信心，暢通警民良好通報機制。

為強化阻斷詐騙集團金流，內埔警與金融機構聯手，警銀聯防攔阻辛苦錢被騙走，在民眾辦理提(匯)款時，行員總是會多問幾句用途、關心客戶，也因此成功阻止了大多數的款項。

郭分局長表示，詐騙手法層出不窮，為防止錢財損失，民眾應提高警覺，警方與轄區金融機構已建立聯防機制，如行員發現疑似詐騙情形會立刻通報，警方亦即時派員趕赴現場處理，民眾提、匯款如果遇到行員多關心幾句，也不要覺得厭煩，請大家務必要心懷感恩地配合行員的關懷提問。另外也提醒民眾只要有任何疑慮，請立即撥打165或110專線與警方聯繫查證。