每天爽嗑5顆橘子！他竟罹患尿毒症　醫師曝原因：這類人別吃太多

▲男子每天吃5顆橘子，半個月後竟罹患尿毒症。（圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

每到年底氣溫轉涼，一家人圍在餐桌享用熱騰騰的鍋物，此時吃一顆酸酸甜甜的橘子，是許多人冬天熱愛的明星水果，不過在大陸一名男子，每天都吃4、5顆橘子，半個月後身體出現不適，到院檢查竟確診尿毒症及高血鉀症，還隨時有心臟驟停的危險。

綜合陸媒報導，一名住在浙江靠海的56歲姜姓男子（化名），去年檢查出患有慢性腎臟病，最近恰逢自家橘子收成，常常邊工作就隨手吃幾顆橘子；沒想到近半個月後，姜男發現自己手腳發麻、肌肉痠痛，到了每個月須醫院例行檢查時，竟被醫生診斷為尿毒症及高血鉀症。

身體不適的姜先生在醫生檢查下，發現肌酸酐超過800μmol/L（正常為男性53-106μmol/L），血鉀也高達7.1mmol/l（正常濃度3.5-5.5mmol/l），其中心率被檢測只有每分40次（正常人安静情况下心率每分為60-100次），隨時可能會有心臟驟停的可能，緊急被當地醫院收治入院進行治療，所幸在一系列治療後狀況回穩，不過尿毒症需要進行透析治療（即洗腎），因此轉入浙江大學醫學院附屬第一醫院進行後續醫療動作。

醫院腎臟病中心魏純淳主治醫師表示，姜男因為短時間進食大量橘子導致高血鉀，進而查出尿毒症的患者每年都有許多案例，但一般民眾不用驚慌，因為這些患者大多數都是有腎臟病基礎。

魏純淳解釋，橘子富含鉀離子，因此腎功能不全的患者，短時間若是大量攝取過多鉀離子，而會導致功能不全腎臟無法將過多鉀離子排出體外，鉀離子在體內累積會引發高血鉀症，進而會直接影響心跳及呼吸。

腎臟病中心主任陳江華教授也指出，身體正常的民眾一口氣吃幾顆橘子並不會出現健康問題，但有腎臟病的民眾應盡量少吃高鉀食物，除了橘子像是毛豆、香蕉、葡萄、柑橘、奇異果、蘑菇、紫菜等都要少吃。

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