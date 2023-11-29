台鐵公司「從業人員」最低薪3萬元起　交長：不合理處將酌以調整

▲台鐵工會爭取從業人員待遇調高，吸引人才。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明年元旦公司化後，未來新進人員為無公務員資格「從業人員」，從業人員待遇草案也曝光，基本薪加上職務薪最低月薪3萬元起，台鐵局表示這僅是研擬過程資料，尚待修改未定案。交通部長王國材今(29日)受訪表示，若台鐵未來提報方案有不合理地方，他會同意酌以調整。

台鐵明年轉型國營公司後，未來新招募從業人員待遇草案也曝光，職等最低的新進人員基本薪為2.8萬元，另還有職務薪，加總最低月薪約3萬起跳，另晉升薪級最高基本薪上看8.6萬，主管職務薪從7840元到2萬2330元不等，非主管職務薪從2320到7570元不等。

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不過台鐵企業工會認為待遇結構太低，起薪比現在具公務員資格的資位人員還低，要有誘因才能吸引人才，其中包括司機員，以及電務、工務、車輛等維修關鍵人力，起薪應比照高考或鐵路特考高員級4.9萬起薪，才能招募一定水準人才。台鐵局則表示，相關待遇表為研議過程中資料，尚在評估修改未定案，如何增加誘因持續評估研議中。

▲交通部長王國材表示，若台鐵公司從業人員待遇結構不合理，他會同意酌以調整。（圖／記者李姿慧攝）

交通部長王國材今出席道安記者會受訪時表示，台鐵從業人員新招考部分，台鐵局還沒有把待遇方案報到交通部，台鐵將等明年公司化招考前才會公布，他將會再跟台鐵討論，包括本薪和加給獎金，可以一併討論。

王國材指出，他目前還沒看到從業人員待遇方案，等台鐵局長杜微提出方案後，他會來檢視，如果有不合理的地方，他將同意再酌以調整。