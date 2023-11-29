台鐵12/20起「22班車改點」增停車站　明年2普悠瑪號換新車載客

▲台鐵12月20日起改點，明年2列普悠瑪號更換EMU3000型新自強號行駛。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

因應旅運需求及配合新車陸續投入營運，台鐵局宣布，12月20日起進行時刻微調，22班將進行改點，多數班次將增停通勤站，另明年1月3日起，2列普悠瑪號將改由EMU3000型自強號替駛。

台鐵表示，12月20日起，22班次將調整時刻並增停車站班次，包括3061次新左營-枋寮、3071次新左營-枋寮、3031次台南-潮州、3074次枋寮-新左營、3078次枋寮-新左營及3082次枋寮-新左營等6列次區間快車於新左營-鳳山間改為各站皆停，增停左營、內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館、正義等8站。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2007次基隆-二水、4013次花蓮-湖口、1038次潮州-七堵等3列次區間快車增停內壢站；4042次七堵-花蓮、4037次花蓮-宜蘭等2列次區間快車增停漢本站。

另外為方便轉乘需要，台鐵也調整3081次新左營站及2284次豐富站開車時刻。另還有9班次也連動調整時刻。

配合最美新自強號新車投入營運，台鐵局也宣布，113年1月3日起，原普悠瑪號308次花蓮-新左營、317次新左營-花蓮改由EMU3000型自強號替駛。