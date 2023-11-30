「空間大師」！小蜜峰藏458包毒品　日夜送貨累到撞車...賠光薪水

▲▼台中警方逮捕1名毒品小蜜峰，由於日夜送貨，恍神追撞前車，當天所得全賠了。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市刑大偵四隊跟蒐25歲運毒小蜜蜂陳姓男子，搜索他的自小客車，發現車內所有能塞的角落都不放過，充分利用車內空間，共搜出458包毒品，每包可淨賺100元至300元，而陳因為日夜送貨，曾經精神不濟，恍神追撞前方車輛，他自嘲是血汗駕駛，平均1天賺3千元，為了賠償對方車損，當天可說是做白工了，全案依販毒罪嫌送辦，陳並遭收押。

警方搜索車內發現，陳嫌像魔術師般的將毒品塞在任何能塞的所有角落，包括副駕駛座置物箱、駕駛座控制盤、駕駛座及副駕駛座旁的集線箱等，有的地方還需要利用螺絲起子才有辦法翹開，共搜出毒品咖啡包438包（毛重1563公克）、愷他命20包（毛重58.4公克），這台行動運毒車堪稱是「魔術大空間」的最佳代言人。

警方調查，陳嫌把毒品全放在車內，一接到電話，不分日夜，馬上送貨，1包愷他命可賺300元、1包毒咖啡包可賺100元，看似可牟取暴利，但如同外送員一樣，長時間行駛在道路上，堪稱「血汗駕駛」，有次跟蒐就當場看到，陳嫌因為恍神，追撞前方車輛，辛苦的送貨錢全都給對方當修車費。